Comprueba el número premiado del Cuponazo y los resultados del Super ONCE y el Triplex de hoy, 9 de enero de 2026. Llega el viernes y con él la oportunidad de ganar el gran premio del Cuponazo de la ONCE.

Este 9 de enero de 2026, el sorteo más esperado de la semana pone en juego un primer premio de 6 millones de euros a las cinco cifras y la serie. Además, como cada día, la jornada se completa con los tres sorteos del Super ONCE y el Triplex.

Consulta aquí todos los números premiados de hoy:

Resultado Cuponazo de la ONCE hoy, 9 de enero de 2026

Número premiado: XXXXX

XXXXX Serie: XXX

Resultados Super ONCE: Viernes 9 de enero de 2026

El Super ONCE ofrece tres oportunidades diarias de ganar. Aquí tienes las combinaciones de los sorteos de hoy:

Sorteo 1 (10:00h): XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX

XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX Sorteo 2 (12:00h): XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX

XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX Sorteo 3 (21:15h): XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX

Resultados Triplex de la ONCE hoy

Sorteo 1 (10:00h): XXX

XXX Sorteo 2 (12:00h): XXX

XXX Sorteo 3 (21:15h): XXX

Premios del Cuponazo de los viernes

El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos que más dinero reparte. Por solo 3 euros, los participantes optan a:

Premio Mayor: 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

6.000.000 € a las cinco cifras y serie. Premios a las cinco cifras: 134 premios de 40.000 €.

134 premios de 40.000 €. Premios por terminaciones: Premios de 500 €, 50 €, 6 € y reintegro de 3 €.

Además, por 2 euros más, puedes jugar al Cuponazo XXL, donde el premio mayor asciende a 15 millones de euros y los premios de 40.000 € pasan a ser de 200.000 €.

¿Cómo comprobar mi boleto?

Puedes verificar tus números en directo a través de nuestra web o en los canales oficiales de JuegosONCE. Los sorteos de la noche se celebran habitualmente a las 21:15h (Super ONCE y Triplex) y a las 21:25h (Cuponazo).

Recuerda que todos los premios de la ONCE caducan a los 30 días naturales.