Comprueba el número premiado del Cuponazo y los resultados del Super ONCE y el Triplex de hoy, 9 de enero de 2026. Llega el viernes y con él la oportunidad de ganar el gran premio del Cuponazo de la ONCE.
Este 9 de enero de 2026, el sorteo más esperado de la semana pone en juego un primer premio de 6 millones de euros a las cinco cifras y la serie. Además, como cada día, la jornada se completa con los tres sorteos del Super ONCE y el Triplex.
Consulta aquí todos los números premiados de hoy:
Resultado Cuponazo de la ONCE hoy, 9 de enero de 2026
- Número premiado: XXXXX
- Serie: XXX
Resultados Super ONCE: Viernes 9 de enero de 2026
El Super ONCE ofrece tres oportunidades diarias de ganar. Aquí tienes las combinaciones de los sorteos de hoy:
- Sorteo 1 (10:00h): XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX
- Sorteo 2 (12:00h): XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX
- Sorteo 3 (21:15h): XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX
Resultados Triplex de la ONCE hoy
- Sorteo 1 (10:00h): XXX
- Sorteo 2 (12:00h): XXX
- Sorteo 3 (21:15h): XXX
Premios del Cuponazo de los viernes
El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos que más dinero reparte. Por solo 3 euros, los participantes optan a:
- Premio Mayor: 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
- Premios a las cinco cifras: 134 premios de 40.000 €.
- Premios por terminaciones: Premios de 500 €, 50 €, 6 € y reintegro de 3 €.
Además, por 2 euros más, puedes jugar al Cuponazo XXL, donde el premio mayor asciende a 15 millones de euros y los premios de 40.000 € pasan a ser de 200.000 €.
¿Cómo comprobar mi boleto?
Puedes verificar tus números en directo a través de nuestra web o en los canales oficiales de JuegosONCE. Los sorteos de la noche se celebran habitualmente a las 21:15h (Super ONCE y Triplex) y a las 21:25h (Cuponazo).
Recuerda que todos los premios de la ONCE caducan a los 30 días naturales.
Nota: Nuestro periódico no se hace responsable de errores u omisiones en esta información. La única lista oficial válida es la que proporciona la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).