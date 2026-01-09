Un chico de 25 años y una chica de 22 han sido hallados sin vida este jueves por la tarde en el interior de un vehículo estacionado en un garaje particular de la capital soriana. Las primeras investigaciones apuntan a que ambos pudieron sufrir una intoxicación accidental por monóxido de carbono, ya que el coche tenía la calefacción encendida en el momento del hallazgo.

El suceso fue descubierto por un familiar, que encontró a los dos jóvenes inconscientes dentro del automóvil y alertó de inmediato a los servicios de emergencia. La llamada se recibió a las 16:20 horas, según informó el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Hasta el lugar, situado en la calle Nuestra Señora de Calatañazor, se desplazaron una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Policía Local y Nacional. Pese a los intentos del personal sanitario por reanimar a las víctimas, solo se pudo confirmar su fallecimiento.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria han señalado que “todo parece indicar que el fallecimiento se ha podido producir por una intoxicación accidental por monóxido de carbono”, aunque será la autopsia la que determine con exactitud las causas de la muerte.

Los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Soria, mientras la Policía Nacional continúa con la investigación, que por el momento no ha registrado novedades.

El alcalde de Soria y candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha trasladado públicamente sus condolencias a través de las redes sociales, mostrando su apoyo a las familias y allegados de las víctimas y lamentando la tragedia, especialmente por la corta edad de los fallecidos.

Este suceso se suma a otros episodios recientes relacionados con intoxicaciones por monóxido de carbono. El pasado 1 de enero, tres personas, entre ellas un menor, murieron en Linares (Jaén) por la inhalación de gases procedentes de un brasero, y el 25 de diciembre un niño de 12 años falleció en Palencia por causas similares.