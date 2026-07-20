El político socialista ha fallecido tres semanas después de anunciar la suspensión temporal de su agenda pública para someterse a un tratamiento oncológico.

MADRID.– El actual secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana y exalcalde de Móstoles, David Lucas, ha fallecido a los 58 años de edad. La noticia ha sido confirmada este lunes por fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y del PSOE de Móstoles, apenas tres semanas después de que el propio Lucas anunciara a través de sus redes sociales que suspendía temporalmente su actividad pública para hacer frente a un proceso cancerígeno.

El departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez ha emitido un comunicado en el que lamenta profundamente la pérdida de quien definen como un «excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común». Desde el ministerio se ha destacado que su compromiso deja como legado «los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar».

Una dilatada trayectoria en el municipalismo madrileño

Nacido en Madrid en 1968 y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, David Lucas forjó el grueso de su carrera política en la administración local. Desarrolló responsabilidades municipales en los ayuntamientos de Getafe (1999-2007) y de Madrid capital (2007-2011), antes de dar el salto a Móstoles (2011-2018).

Fue en este último municipio del sur de Madrid donde alcanzó uno de sus mayores hitos políticos al recuperar la alcaldía para el PSOE en mayo de 2015. Ejerció como regidor mostoleño desde junio de ese año hasta el 23 de enero de 2018, fecha en la que renunció al cargo por motivos personales. Además, Lucas representó a la Comunidad de Madrid como senador electo durante la XII legislatura.

El actual secretario general del PSOE de Móstoles, Álex Martín, ha trasladado el pésame a los allegados en nombre de toda la agrupación local, recordando a Lucas como «un hombre inteligente, un gran político y una buena persona» que dejó una profunda huella en el socialismo de la ciudad.

Vocación docente

Más allá de su intensa actividad institucional y orgánica, David Lucas mantuvo un estrecho vínculo con el ámbito académico. A lo largo de su carrera, ejerció la docencia como profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III; de Derecho Financiero y Constitucional en la Universidad Nebrija; y de Ciencia Política y Gestión Pública en la Universidad Complutense de Madrid.