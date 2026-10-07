Eva Marie Saint, una de las actrices más destacadas de la época dorada de Hollywood, falleció este martes a los 102 años en su residencia de Los Ángeles por causas naturales. Saint, conocida por desafiar el arquetipo de las protagonistas en las películas de Alfred Hitchcock, se convirtió en una figura icónica del cine estadounidense.

Lee tambien: ‘La bola negra’ arrasa en taquilla y se convierte en el noveno mejor estreno de la historia del cine español

Nacida el 4 de julio de 1924 en Nueva Jersey, Saint se crió en Nueva York y estudió actuación en la Universidad Estatal Bowling Green, en Ohio. Inició su carrera profesional en televisión con series como «Campus Hoopla» (1946), «The Philco Television Playhouse» (1953) y «Martin Kane, Private Eye» (1952). Su debut en el cine fue en 1954 con «La ley del silencio», dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando, papel que le valió el Oscar a Mejor actriz de reparto.

Una carrera marcada por Hitchcock

Eva Marie Saint rompió con el estereotipo de las rubias inocentes en la filmografía de Alfred Hitchcock al interpretar a Eve Kendall, una seductora agente secreta, en «Con la muerte en los talones». Esta película, que ganó la Concha de Oro a Mejor Película en 1959, consolidó su lugar como una de las «rubias hitchcockianas» más memorables de la historia del cine.

Lee tambien: ‘Gremlins 3’ es una realidad: Warner confirma el regreso de Gizmo y fija su fecha de estreno en cines

Saint también compartió pantalla con grandes figuras de Hollywood como Paul Newman en «Éxodo» (1960) y Gregory Peck en «La noche de los gigantes» (1969). Además, exploró la comedia con «¡Que vienen los rusos!» y los dramas históricos en «El árbol de la vida».

Vida personal y legado

En 1951, Eva Marie Saint se casó con Jeffrey Hayden, productor y director de televisión, con quien tuvo dos hijos y permaneció casada hasta la muerte de Hayden en 2016. A pesar de alejarse de los reflectores para criar a su familia, Saint mantuvo una carrera intermitente en cine y televisión, rechazando proyectos que podrían haber mantenido su carrera en la cima, ya que no estaba interesada en vivir la vida de una superestrella.

En televisión, tuvo un papel recurrente en la serie «Moonlighting» (1985) y ganó un premio Emmy por «People Like Us» (1990). Entre sus últimas apariciones en cine destacan «Superman Returns» (2006) y «Mariette in Ecstasy» (2019). También prestó su voz para la serie animada «The Legend of Korra» (2012) y participó en los pódcast «Radio Play Revival» (2022) y «The Pack Podcast» (2020).