El veterano analista y exdirector de Prensa de la Presidencia del Gobierno deja un legado de cinco décadas marcado por su papel en la Transición y su constante presencia en la radio y televisión nacional.

El mundo del periodismo español despide a uno de sus referentes más destacados. Fernando Ónega ha fallecido este martes en Madrid a los 78 años, cerrando así una vida profesional que estuvo estrechamente ligada a la historia democrática reciente de España. Con su partida, el panorama mediático pierde a un analista cuya trayectoria ha sido fundamental para comprender la evolución de las instituciones del Estado durante más de medio siglo.

El hombre detrás del «Puedo prometer y prometo»

La proyección pública de Ónega quedó grabada en la memoria colectiva en mayo de 1977, cuando fue designado director de Prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno por Adolfo Suárez. Desde esta posición estratégica en los albores de la Transición, participó activamente en la comunicación oficial del primer Ejecutivo democrático. Entre los hitos de aquella etapa destaca su colaboración en la redacción de discursos históricos, siendo el artífice de la célebre frase «Puedo prometer y prometo», convertida en símbolo de la campaña electoral de 1977 y del proceso constituyente.

Esta experiencia en el núcleo del poder marcó el devenir de su carrera, dotándole de una perspectiva privilegiada sobre la estabilidad y el funcionamiento del sistema democrático, faceta que explotaría años después en su labor como columnista y analista político.

Una voz imprescindible en las ondas y la televisión

Tras su paso por La Moncloa, Fernando Ónega regresó al periodismo activo, consolidándose como uno de los nombres propios de la radio española. Su trayectoria incluye cargos de alta responsabilidad como director de Informativos en la Cadena SER —vivió desde esa posición el intento de golpe de Estado del 23-F— y en la COPE, además de una prolongada etapa como director general en Onda Cero. En esta última cadena, su sección «La carta de Ónega» en el programa La Brújula se convirtió en una cita ineludible para los oyentes interesados en la interpretación de la actualidad política, labor que mantuvo hasta su retirada de la radio diaria en septiembre de 2022.

Su presencia fue igualmente constante en la televisión, donde formó parte de los equipos de RTVE, Telecinco y Antena 3. Fue una cara habitual en espacios de debate político como 59 segundos, El programa de Ana Rosa y Las mañanas de Cuatro, demostrando una capacidad de análisis que siempre buscó aportar sosiego y rigor al debate público.

Un legado reconocido y una estirpe periodística

A lo largo de su carrera, Ónega acumuló numerosos galardones que avalan su maestría, entre ellos el Premio Ondas a la Trayectoria (2020), la Antena de Oro (1994) y el Premio APM de Honor (2024). Además de su labor en prensa escrita —dirigió el diario Ya y presidió desde 2019 el diario digital 65ymás.com—, dejó una profunda huella como autor de ensayos políticos como Puedo prometer y prometo (2013) y Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar (2015).

Su vocación periodística ha tenido continuidad en sus hijas, Cristina y Sonsoles Ónega, ambas profesionales de reconocido prestigio en los Servicios Informativos de RTVE y Antena 3, respectivamente.

Para todos aquellos que deseen darle su último adiós, la capilla ardiente quedará instalada en la Casa de Galicia en Madrid (calle de Casado del Alisal, 8) este miércoles, 4 de marzo, en horario de 10:00 a 21:00 horas.