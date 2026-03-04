Vallecas se viste de gala este miércoles 4 de marzo para acoger un duelo vital por la permanencia. El Rayo Vallecano y el Real Oviedo se ponen al día con el calendario disputando el partido aplazado de la jornada 23, que no pudo jugarse el pasado 7 de febrero debido al mal estado del césped.

Un duelo de urgencias en Vallecas

El partido llega en un momento emocionalmente intenso para la afición vallecana, siendo el primer encuentro tras el anuncio de la salida de una leyenda del club, Óscar Trejo.

• Rayo Vallecano: Los de Iñigo Pérez (15º con 27 puntos) vienen de empatar ante el Athletic y tienen hoy una oportunidad de oro para poner tierra de por medio con el pozo. Una victoria les situaría con 6 puntos de ventaja sobre el descenso.

• Real Oviedo: Situación límite para los de Guillermo Almada. Colistas con 17 puntos tras una dolorosa derrota «in extremis» ante el Atlético, el club asturiano se juega prácticamente su última «bola de partido»: si pierden hoy, la salvación se quedaría a una distancia crítica de 9 puntos.

Horario y canal de TV: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

• ¿Cuándo se juega? Hoy, miércoles 4 de marzo de 2026.

• ¿A qué hora? El pitido inicial será a las 19:00 horas (hora peninsular española).

• ¿Dónde verlo por TV? El encuentro se emitirá en directo a través de DAZN.

• ¿Dónde se juega? Estadio de Vallecas (Madrid).

Alineaciones probables y claves del encuentro

Con el terreno de juego ya en condiciones óptimas tras la polémica del aplazamiento, el Rayo buscará dominar a través de la intensidad que caracteriza a los equipos de Iñigo Pérez. Por su parte, el Oviedo necesita mejorar su solidez defensiva para evitar los errores que le condenaron en la última jornada y mantener viva la esperanza de la permanencia en LaLiga EA Sports.