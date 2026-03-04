El coste de la electricidad sufre un fuerte repunte este miércoles, encadenando tres días consecutivos de subidas. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio se sitúa en los 56,51 €/MWh, lo que supone prácticamente el doble respecto a los 28,43 €/MWh registrados el martes.

Los tramos clave de hoy

A diferencia de jornadas anteriores, hoy no habrá horas a cero euros ni en negativo. La oscilación de precios será extrema, con una diferencia de más de 170 euros entre el momento más económico y el más caro.

• La hora más barata: De 13:00 a 14:00 horas, con un precio de 6 €/MWh.

• La hora más cara: De 19:00 a 20:00 horas, cuando el precio se disparará hasta los 176,99 €/MWh.

Tabla de precios por horas (Euros/MWh)

Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 64,08 euros 01.00-02.00 51,28 euros 02.00-03.00 42,56 euros 03.00-04.00 38,88 euros 04.00-05.00 37,29 euros 05.00-06.00 42,65 euros 06.00-07.00 43,94 euros 07.00-08.00 79,09 euros 08.00-09.00 72,21 euros 09.00-10.00 46,24 euros 10.00-11.00 28,18 euros 11.00-12.00 17,27 euros 12.00-13.00 7,38 euros 13.00-14.00 6 euros 14.00-15.00 9,60 euros 15.00-16.00 17,65 euros 16.00-17.00 17,07 euros 17.00-18.00 43,70 euros 18.00-19.00 93,97 euros 19.00-20.00 176,99 euros 20.00-21.00 163,99 euros 21.00-22.00 98,35 euros 22.00-23.00 82,96 euros 23.00-24.00 75,24 euros

Cambios en la factura (PVPC)

Es importante recordar que, desde 2024, el cálculo de la tarifa regulada (PVPC) es más estable. Para este 2026, la referencia de los mercados de futuros (precios a largo plazo) ya representa el 55% del total de la factura. Esto significa que, aunque el precio del «pool» diario oscile bruscamente, el impacto directo en el recibo del consumidor es algo más moderado para evitar sobresaltos.

Consejos rápidos de ahorro

• Aprovecha el mediodía: Programa lavadoras o lavavajillas entre las 12:00 y las 16:00, cuando el precio se mantiene por debajo de los 20 €/MWh.

• Cuidado con la cena: Evita el uso intensivo de electrodomésticos entre las 19:00 y las 21:00, el bloque más crítico del día.

• Adiós al Stand-by: Desconecta regletas y aparatos que no uses, ya que el consumo fantasma sigue sumando en un día de precios altos.