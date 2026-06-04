Jueves con energía cambiante y una lectura clara: hoy favorece ordenar prioridades, hablar con más intención y cuidar los ritmos del cuerpo. Los astros invitan a no dispersarse y a traducir las intuiciones en decisiones concretas.

En materia emocional, se mueve la conversación entre lo que sientes y lo que puedes sostener. En lo laboral, la clave está en la constancia: lo que avances con método tendrá mejor recorrido que los impulsos.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se enciende la motivación y es buen día para encarrilar una tarea pendiente. Si te muestras directo, ganas velocidad.

Color: Rojo vivo

Amor: Conversación sincera que aclara malentendidos

Salud: Mantén el ritmo de descanso para evitar bajones

Dinero: Día favorable para negociar o revisar gastos

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu punto fuerte es la estabilidad, pero hoy conviene actualizar un plan. La paciencia bien gestionada te acerca a resultados.

Color: Verde esperanza

Amor: Progresas cuando das espacio sin abandonar

Salud: Ayuda una rutina suave de estiramientos

Dinero: Buen momento para asegurar un ingreso

Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va rápida y eso suma, sobre todo si coordinas con otros. Ojo con los dobles compromisos.

Color: Amarillo ámbar

Amor: Los mensajes cortos pero constantes funcionan

Salud: Vigila la ansiedad y regula la respiración

Dinero: Evita compras impulsivas; compara antes

Número de la suerte: 3

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Te pide el cuerpo un punto de cuidado extra y tu corazón, claridad. Hoy el equilibrio se construye con límites sanos.

Color: Azul sereno

Amor: Se afianza la confianza con gestos cotidianos

Salud: Prioriza hidratación y horarios regulares

Dinero: Buenas señales si ordenas papeles o cuentas

Número de la suerte: 9

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma está en alza y hoy te conviene aprovecharlo con intención. Lo que digas con seguridad abre puertas.

Color: Dorado

Amor: Vuelves a ilusionarte si escuchas sin prisa

Salud: Buen día para actividad física ligera y constante

Dinero: Posible mejora por esfuerzo sostenido

Número de la suerte: 1

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La eficacia manda, pero no todo debe ser perfecto. Hoy ganas si pones foco y simplificas.

Color: Blanco puro

Amor: Claridad y buen criterio para marcar acuerdos

Salud: Revisa hábitos de alimentación y descanso

Dinero: Ajustes en el presupuesto dan aire

Número de la suerte: 5

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscas armonía y la encuentras cuando equilibras lo personal y lo profesional. Un acercamiento diplomático te favorece.

Color: Rosa pastel

Amor: Afinidad creciente si evitas interpretaciones

Salud: Buena jornada para terapia de calma y pausas

Dinero: Si negocias con calma, mejoras condiciones

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las emociones se vuelven profundas y eso puede inspirarte. Hoy conviene canalizar la intensidad en un objetivo claro.

Color: Negro azabache

Amor: Se habla de verdad; evita medias tintas

Salud: Atención a tensiones; descarga con movimiento

Dinero: Control de riesgos antes de decidir

Número de la suerte: 8

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Te empuja la curiosidad y es una ventaja para aprender o planear. Mantén el entusiasmo, pero con un calendario realista.

Color: Azul cielo

Amor: Suma compartir planes; la complicidad crece

Salud: Protege la energía con pausas programadas

Dinero: Buen momento para revisar oportunidades

Número de la suerte: 2

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La disciplina te pone en ventaja y hoy se nota en el trabajo. Avanza paso a paso: los resultados llegan por método.

Color: Marrón tierra

Amor: Te favorece la constancia, sin presión

Salud: Cuida articulaciones y postura en el día a día

Dinero: Buen avance si renegocias o reorganizas

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ideas nuevas y conversaciones reveladoras. Hoy funciona mirar el problema con perspectiva y buscar soluciones creativas.

Color: Turquesa

Amor: La libertad compartida mejora el vínculo

Salud: Evita excesos; hidrátate y mantén la calma

Dinero: Se abre una vía por contactos o colaboración

Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad está afinada y te ayuda a leer entre líneas. Aprovecha esa intuición para tomar decisiones laborales prudentes.

Color: Violeta suave

Amor: Recibes cercanía si muestras lo que necesitas

Salud: Protege sueño y reduce pantallas antes de dormir

Dinero: Atención a gastos “por emoción”; vuelve al plan

Número de la suerte: 12

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Consejo astral para hoy

Jueves 4 de junio: el mejor gesto del día es convertir la intención en acción pequeña. Prioriza una sola cosa, cuida tu salud con hábitos sostenibles y deja que el amor se traduzca en hechos claros. Si dudas, consulta tu agenda: suele estar ahí la respuesta.