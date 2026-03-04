La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para hoy, miércoles 4 de marzo de 2026, el aviso amarillo en Ceuta ante la previsión de precipitaciones intensas y fenómenos tormentosos. La jornada estará marcada por una notable inestabilidad atmosférica, especialmente durante la primera mitad del día.

Previsión horaria y precipitaciones

El cielo permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada, siguiendo una evolución marcada por la descarga de agua:

• Madrugada: Se han registrado tormentas y lluvias que han dejado acumulados de hasta 7 litros por metro cuadrado.

• Mañana y tarde: Las tormentas darán una tregua relativa, aunque se mantiene un ambiente muy nuboso con altas probabilidades de que se repitan los fenómenos eléctricos tanto a mediodía como a media tarde.

• Noche: Se espera que la lluvia remita, dejando paso a cielos con intervalos nubosos y una estabilidad progresiva.

Temperaturas y sensación térmica

Aunque los termómetros no variarán drásticamente respecto a ayer, la humedad y el viento acentuarán la sensación de frío:

• Temperatura máxima: 16°C.

• Temperatura mínima: 10°C.

• Sensación térmica: Podría desplomarse hasta los 6°C en las horas más frías.

• Viento: Soplará de dirección noroeste con carácter flojo.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Debido a la activación del aviso por tormentas y lluvias, se recomienda precaución en los desplazamientos por carretera y evitar zonas donde se puedan producir acumulaciones de agua repentinas. Las autoridades locales mantienen el seguimiento de la evolución de las nubes por si fuera necesario ampliar las medidas preventivas.