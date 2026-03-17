El pequeño primate del zoológico de Ichikawa, que fue rechazado tras ser abandonado por su progenitora, estrecha vínculos con Momo-chan, otra cría en su misma situación

La historia de Punch, el pequeño macaco japonés cuya imagen aferrado a un peluche como madre sustituta dio la vuelta al mundo, ha dado un giro esperanzador. Tras meses de dificultades para ser aceptado por sus congéneres, el primate ha logrado una exitosa integración en su grupo del zoológico de la ciudad de Ichikawa, en Japón. Las últimas imágenes difundidas confirman que el animal ha sustituido el objeto inanimado por el contacto social, estableciendo un vínculo especial con Momo-chan, una joven hembra que también sufrió el abandono materno.

El proceso de socialización de Punch no ha estado exento de obstáculos. Tras ser repudiado por su madre biológica, el macaco mostró serias dificultades para relacionarse con el resto de la comunidad, llegando a sufrir ataques y rechazos por parte de otros miembros del grupo. Durante este periodo de vulnerabilidad, el pequeño se hizo viral en redes sociales por su dependencia de un peluche de orangután, al que abrazaba constantemente en busca de la protección y el afecto que no encontraba en sus iguales.

Un avance significativo en su desarrollo social

Gracias al seguimiento realizado a través de la cuenta oficial del zoológico en la red social X y a los testimonios de los visitantes, se ha podido constatar la evolución del espécimen. Actualmente, con apenas siete meses de edad, Punch ha sido adoptado por algunos adultos de la manada, quienes le están enseñando las pautas de comportamiento propias de su especie.

El hito más relevante de esta transición ha sido su relación con Momo-chan. En los vídeos que han circulado recientemente por plataformas como Instagram y X, se observa a ambos macacos jugando, persiguiéndose y dándose «besos», un gesto que en el mundo de los primates trasciende el plano emocional. Este comportamiento indica que Punch ha dejado atrás su apego al peluche para priorizar el contacto físico real, un paso fundamental para su supervivencia y bienestar psicológico dentro del grupo.

El significado de los gestos en los primates

Aunque desde una perspectiva humana estos contactos puedan interpretarse como una muestra de afecto romántico, el comportamiento observado entre Punch y Momo-chan responde a complejos rituales de acicalamiento y comunicación. En especies como el macaco japonés (conocido también como «mono de las nieves»), el uso de los labios permite revisar el pelaje y fortalecer los vínculos jerárquicos y de sumisión entre los miembros con una relación estrecha.

El macaco japonés es una especie altamente sociable que habita de forma natural en islas como Kyushu, Honshu y Shikoku, llegando a formar comunidades de más de un centenar de individuos. A pesar de su actual dependencia de los cuidadores y de los adultos del zoológico, la integración de Punch asegura su desarrollo antes de alcanzar la madurez sexual, momento en el que, siguiendo su instinto natural, los machos suelen abandonar el grupo original.