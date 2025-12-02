Un hombre de 41 años ha perdido la vida en el pantano del río Ebro, ubicado entre Burgos y Cantabria, después de salir a remar en su piragua la tarde del pasado lunes. El fallecido, residente en La Costana, solía recorrer con frecuencia este embalse, según indicaron fuentes cercanas al caso.

El 112 de Cantabria informó que fue el padre del piragüista quien alertó a los servicios de Emergencias al no regresar su hijo al anochecer. El cuerpo fue hallado alrededor de las nueve de la noche por un familiar, cerca de la orilla, en las proximidades de Quintanamanil, una de las localidades alrededor del pantano.

Durante la tarde, el 112 había activado un dispositivo de búsqueda que incluyó bomberos, especialistas en rescates subacuáticos, drones de la Guardia Civil y miembros de Protección Civil, tanto de Cantabria como de Burgos. Los efectivos trabajaron coordinadamente desde varios puntos del embalse, incluyendo un puesto de mando avanzado ubicado en La Población, pedanía de Campoo de Yuso.

A pesar de la rapidez en la activación de los recursos de emergencia, la búsqueda concluyó con el hallazgo del cuerpo del experimentado piragüista, que era habitual en la zona y contaba con amplia experiencia en kayak.