Un hombre de 56 años, residente en Manzaneda y natural de O Porriño, falleció este miércoles alrededor del mediodía en una pista forestal del municipio ourensano de Larouco tras ser atacado por un enjambre de avispas velutinas mientras realizaba labores de limpieza forestal en el marco de un taller de empleo compartido por varios concellos de la provincia. El trabajador estaba operando cuando tropezó con un nido situado en el suelo, lo que desencadenó el ataque masivo.

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Actuación de emergencias y reanimación

Tus compañeros alertaron al servicio de urgencias 061, cuyos sanitarios se desplazaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. A pesar de sus esfuerzos, no consiguieron salvar la vida del operario. También se movilizó un helicóptero medicalizado, aunque su intervención no culminó en traslado alguno al hospital.

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Sospechas sobre alergia y circunstancias del incidente

No se conoce aún con certeza si el fallecido era alérgico a las picaduras; sin embargo, se baraja que alguna avispa pudo introducirse en su garganta y causarle daño, lo que habría agravado el desenlace. ([periodico.top])

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Desplazamiento del cuerpo y reacción de los municipios

El cadáver fue trasladado al Complejo Hospitalario de Ourense para que se le practique la autopsia. El suceso ha causado gran consternación en los concellos implicados, sobre todo entre los compañeros de la víctima, que presenciaron los hechos.

Medidas preventivas ante el riesgo de velutinas en trabajos forestales

La avispa asiática, conocida como Vespa velutina, es ya considerada una amenaza significativa en Galicia, y especialmente para profesionales del sector forestal que trabajan al aire libre.

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA) recomienda antes de iniciar trabajos en monte hacer un reconocimiento exhaustivo del terreno para detectar posibles nidos, mantenerse a más de cinco metros de distancia de los mismos, señalizar la zona, e informar al resto de compañeros en caso de detectar uno. Además, quienes sean alérgicos deberían portar medicación adecuada.

Situación de los riesgos laborales forestales en Galicia

La normativa española en materia de Prevención de Riesgos Laborales obliga a identificar y gestionar los riesgos vinculados con el entorno natural y las especies invasoras. Desde 2026, el ISSGA ha publicado directrices específicas para agentes forestales y profesionales medioambientales para enfrentar peligros específicos como el de las avispas velutinas.

Este caso se inscribe en una serie de incidentes mortales por picaduras de insectos en Galicia. En ataque recientes, se han registrado casos parecidos en distintas provincias que han generado alarma y debate sobre medidas extraordinarias de prevención en trabajos relacionados con los montes.