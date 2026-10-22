El incendio ocurrido el 18 de junio en una nave de trasteros de Villaverde, Madrid, ha llevado a la apertura de una investigación penal. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha acordado las Diligencias Previas 2931/2026 tras la denuncia presentada el 13 de octubre por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, quien también fue afectado por el siniestro.

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El tribunal ha incoado diligencias por un presunto delito de incendio imprudente contra los responsables de IMPROCESAN S.L., empresa encargada de la explotación del centro Untrastero. Según el auto judicial, "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

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El juez ha ordenado a la Unidad de Policía Adscrita que realice investigaciones para esclarecer las causas del incendio y determinar posibles responsabilidades penales. Las diligencias se centran en la evaluación de las condiciones de seguridad de las instalaciones y los posibles incumplimientos por parte de la empresa.

Rodríguez Vacelar, quien perdió una biblioteca familiar de 1.500 volúmenes en el siniestro, ha señalado que lo importante es esclarecer qué ocurrió y quién debe ser responsable, y ha enfatizado que el calificativo de accidental no excluye responsabilidades penales.

Con más de 800 personas afectadas, la investigación permitirá determinar las causas y circunstancias del incendio, así como las responsabilidades que se deriven, en un procedimiento que adquiere relevancia considerable tras la magnitud del siniestro.