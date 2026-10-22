Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME y UMT han dirigido un escrito conjunto a la ministra de Defensa para reclamar, de forma urgente y directa, el reconocimiento de la carrera militar como profesión de riesgo.

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Han solicitado una reunión presencial con la titular del Ministerio ante el temor que los militares vuelvan a quedar marginados de las mejoras laborales y sociales que sí están logrando otros colectivos.

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El detonante de esta reclamación conjunta es el avance de las negociaciones en el seno del Ministerio del Interior, donde los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil están próximos a cerrar disposiciones normativas para aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación y equiparar las pensiones.

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Las tres organizaciones han recordado a la ministra que, en reuniones anteriores sobre retribuciones, expresó su incomprensión por el hecho de que las Fuerzas Armadas no cogieran el tren de la equiparación salarial del que sí se beneficiaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para las organizaciones firmantes, este asunto trasciende lo meramente económico y se enmarca en la dignificación de la profesión militar. Consideran que la cuestión ha superado el ámbito técnico del Consejo de Personal y requiere un nivel de alcance institucional similar al que se le ha dado en Interior.