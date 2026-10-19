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Ceuta atraviesa un momento preocupante en cuanto a la seguridad, según datos recientes presentados por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas. En un análisis de los últimos 30 días, se ha registrado un incremento del 184% en las incidencias comunicadas al 112 en comparación con el mismo periodo de 2025.

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En el Puerto de Ceuta, el aumento es aún más alarmante, alcanzando un 503%. Estos datos resaltan la necesidad urgente de abordar la situación de seguridad en la ciudad.

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Además, según información proporcionada por el TSJA, la delincuencia en Ceuta ha experimentado un crecimiento del 60% en relación al año anterior. Ante esta situación, el presidente Vivas llama a recuperar la normalidad y a que el Estado ofrezca una respuesta eficaz para reforzar la seguridad en la ciudad.