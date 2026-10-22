Un total de 19 menores migrantes extranjeros han llegado a la provincia de Granada en lo que va de 2026 utilizando prácticas ilícitas para obtener residencia y optar a la reagrupación familiar. La Policía Nacional mantiene abiertas ocho investigaciones relacionadas con el presunto abandono de estos menores por parte de sus familiares, quienes habrían entrado en España como turistas con visado desde el Norte de África.

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Los menores se presentan en dependencias policiales, solos o acompañados de terceros, con el objetivo de obtener una autorización de residencia, que eventualmente les permitiría reagrupar a sus familiares, y acceder a formación docente y manutención gratuita.

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Detenciones y patrones de conducta

Hasta el momento, la Policía Nacional en Granada ha detenido a ocho personas acusadas de estos delitos, y varios menores han sido entregados a sus familiares. Las autoridades mantienen abiertas más líneas de investigación y se esperan más detenciones en las próximas semanas.

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Las investigaciones se centran en dos delitos: el favorecimiento de la inmigración clandestina y el abandono de menores, ambos conllevan penas de prisión y multas. Los investigadores han notado un aumento en esta conducta ilícita desde el inicio de 2026, con 19 menores migrantes extranjeros llegando a Granada bajo estas circunstancias.

Perfil de los menores migrantes

La mayoría de los casos siguen un patrón similar. Los menores provienen de entornos acomodados en sus países de origen, dominan idiomas como el inglés y el francés, y se presentan en las comisarías con ropa de marca en buen estado. A menudo, alegan haber cruzado la frontera ocultos en medios de transporte como camiones.

Estos menores suelen aparecer en las comisarías afirmando estar solos, a veces acompañados por terceras personas o familiares directos que ya residen en España. En muchos casos, informan a la Policía que no conocen a estas personas o que los encontraron deambulando, aunque en realidad solo han pasado horas desde que sus padres regresaron a su país de origen.