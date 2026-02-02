La ciudad autónoma de Ceuta cuenta hoy con varias farmacias de guardia operativas para garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía fuera del horario habitual. Este servicio resulta fundamental para asegurar el acceso a medicamentos y asesoramiento profesional ante cualquier urgencia sanitaria.

Farmacias de guardia hoy en Ceuta

Zona Centro:

Farmacia De Guindos

Presta servicio durante el turno diurno en el centro de la ciudad, atendiendo tanto urgencias como necesidades farmacéuticas generales.

Presta servicio durante el turno diurno en el centro de la ciudad, atendiendo tanto urgencias como necesidades farmacéuticas generales. Campo Exterior:

Farmacia Nueva

Encargada del turno de día en la zona de Campo Exterior, ofreciendo atención continuada a los vecinos de esta área.

Encargada del turno de día en la zona de Campo Exterior, ofreciendo atención continuada a los vecinos de esta área. Turno de Noche:

Farmacia Puya C.B.

Asume el servicio nocturno, garantizando la dispensación de medicamentos y atención farmacéutica desde la noche hasta la mañana siguiente.

El sistema de guardias farmacéuticas en Ceuta permite que, cada día, distintos establecimientos asuman estos turnos con el objetivo de asegurar una cobertura eficaz y permanente para toda la población.