Los vecinos de Ceuta cuentan este martes con servicio farmacéutico de guardia distribuido por zonas de la ciudad, con el objetivo de garantizar la atención sanitaria y el acceso a medicamentos fuera del horario habitual de las boticas. El sistema rotatorio permite que al menos una farmacia permanezca abierta en cada área y durante la noche.

Según el listado facilitado para la jornada de hoy, las farmacias de guardia en Ceuta son las siguientes:

Zona Centro: Farmacia De la Pinta

Farmacia Campo Exterior: Farmacia Lobato

Farmacia Turno de noche: Farmacia Puya C.B.

Este servicio de guardia cubre tanto el horario diurno como el nocturno, permitiendo a los ciudadanos obtener medicamentos urgentes, resolver consultas farmacéuticas o adquirir productos sanitarios cuando el resto de establecimientos se encuentran cerrados. Habitualmente, las guardias diurnas se desarrollan durante el día y las nocturnas se extienden hasta la mañana siguiente para asegurar una cobertura continua.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda a la población la importancia de acudir a la farmacia de guardia más cercana en caso de necesidad urgente y consultar previamente el listado diario para evitar desplazamientos innecesarios. El sistema de turnos garantiza atención farmacéutica las 24 horas del día en la ciudad.