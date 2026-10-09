El IBEX 35 cerró la sesión del viernes 9 de octubre de 2026 en 19.033,10 puntos, con una subida de 104,20 puntos (+0,55%), según Yahoo Finance.

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El índice abrió en 19.146,90, alcanzó un máximo intradía de 19.181,60 y cerró en el mínimo intradía de 19.033,10.

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Cómo cerró el IBEX 35

La sesión concluyó con tono positivo pero con un rango intradía moderado en comparación con jornadas previas. El cierre quedó por encima del del jueves, cuando el IBEX 35 terminó en 18.928,90, lo que deja un avance neto de 104,20 puntos respecto a esa referencia.

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El comportamiento refleja que el índice logró sostenerse al final del día en la zona de mínimos sin romper la tendencia general de avance observada en algunos tramos de la semana. Los datos de cierre y variación proceden de Yahoo Finance.

Referencias de la sesión

Cierre: 19.033,10 puntos

19.033,10 puntos Apertura: 19.146,90 puntos

19.146,90 puntos Máximo intradía: 19.181,60 puntos

19.181,60 puntos Mínimo intradía: 19.033,10 puntos

19.033,10 puntos Variación: +104,20 puntos (+0,55%)

Para Ceuta, estas cifras ayudan a perfilar el contexto financiero en el que se mueven familias e inversores locales y orientan decisiones sobre ahorro y productos vinculados a mercados.

Evolución de la semana

La serie de los últimos cinco cierres muestra alternancia entre jornadas con avances y correcciones. Tras el impulso del miércoles, el viernes funcionó como ajuste posterior, y el índice cerró ligeramente por encima del mínimo inmediato de la semana.

2026-10-05: cierre 19.299,70 (apertura 19.158,80; máx 19.338,00; mín 19.013,00)

cierre 19.299,70 (apertura 19.158,80; máx 19.338,00; mín 19.013,00) 2026-10-06: cierre 19.444,20 (apertura 19.431,60; máx 19.576,20; mín 19.395,80)

cierre 19.444,20 (apertura 19.431,60; máx 19.576,20; mín 19.395,80) 2026-10-07: cierre 19.118,00 (apertura 19.302,50; máx 19.375,00; mín 19.041,00)

cierre 19.118,00 (apertura 19.302,50; máx 19.375,00; mín 19.041,00) 2026-10-08: cierre 18.928,90 (apertura 18.919,80; máx 19.105,10; mín 18.821,90)

cierre 18.928,90 (apertura 18.919,80; máx 19.105,10; mín 18.821,90) 2026-10-09: cierre 19.033,10 (apertura 19.146,90; máx 19.181,60; mín 19.033,10)

Este patrón de altibajos tiene impacto indirecto en la economía local, desde la evolución del ahorro hasta las expectativas de quienes siguen los mercados para planificar finanzas personales.

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Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo la referencia habitual para préstamos hipotecarios a tipo variable en España. Sus valores dependen de su cálculo y de las publicaciones específicas, y las expectativas sobre los tipos de interés suelen condicionar su evolución.

En Ceuta, los residentes con hipotecas revisables prestan atención a esas referencias para preparar las próximas revisiones y planificar el gasto mensual. Bolsa y tipos no siempre se mueven en la misma dirección, pero ambos responden a las expectativas económicas y a decisiones de política monetaria.

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