La ciudad autónoma de Ceuta mantiene activo su sistema de farmacias de guardia, un servicio esencial destinado a garantizar el acceso a medicamentos y atención farmacéutica fuera del horario habitual de apertura.

Este servicio resulta fundamental para atender situaciones de urgencia, especialmente durante fines de semana, festivos y en horario nocturno, asegurando así la cobertura sanitaria básica para toda la población.

Farmacias de guardia asignadas

Zona Centro: La farmacia RUIZ C.B. presta servicio de guardia en el centro de la ciudad, facilitando el acceso a los ciudadanos del casco urbano.

Campo Exterior: La farmacia LOBATO se encuentra de guardia para atender a los vecinos de esta zona y sus alrededores.

Turno de noche: La farmacia PUYA C.B. asume el servicio nocturno, garantizando atención farmacéutica durante la madrugada.

El sistema rotatorio de farmacias de guardia permite que siempre haya un establecimiento disponible para cubrir necesidades urgentes, contribuyendo al bienestar y la seguridad sanitaria de los ceutíes. Desde las autoridades sanitarias se recomienda hacer un uso responsable de este servicio y acudir con la correspondiente receta médica cuando sea necesario.