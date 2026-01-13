La avenida Teniente Coronel Gautier, principal arteria de Hadú, queda desde este martes completamente cerrada al tráfico rodado en el tramo comprendido entre la Comandancia de la Guardia Civil y Regulares. La medida responde al avance decisivo de las obras de rehabilitación integral que se ejecutan en la zona, consideradas “sin precedentes” por su complejidad y alcance, según informa El Pueblo de Ceuta.

El corte total permitirá acelerar los trabajos de excavación e instalación de la galería subterránea, una infraestructura clave del proyecto que ya se encuentra prácticamente finalizada en su primer tramo. Tras meses centrados en actuaciones bajo tierra, la dirección de obra considera que se ha superado la fase más compleja, lo que permitirá que los avances sean ahora más visibles.

Durante el periodo navideño se completó el montaje de la galería hasta la Comandancia de la Guardia Civil. En estos momentos se trabaja en la instalación de las tuberías interiores, así como en las labores de impermeabilización y relleno. Una vez concluidas estas tareas, se desviará el suministro de agua a la galería definitiva, lo que permitirá retirar las conducciones provisionales existentes.

De forma paralela, continúan los trabajos en la zona de Romero de Córdoba, donde se ultiman también las instalaciones interiores. La finalización de este tramo dará paso a la siguiente fase del proyecto: la urbanización en superficie, que incluirá nuevas canalizaciones eléctricas, alumbrado público, pavimento de granito y el firme definitivo de la vía.

Las obras avanzan igualmente hacia el tramo comprendido entre Romero de Córdoba y el Mercado de San José-Hadú, donde ya han comenzado nuevas excavaciones a una profundidad aproximada de cinco metros. Esta circunstancia obliga a mantener el corte total del tráfico, con desvíos habilitados por la calle Argentina y la plaza Nicaragua.

En cuanto al calendario, la dirección de obra estima que los primeros avances visibles en superficie podrían comenzar a apreciarse a principios del verano, aunque la reapertura al tráfico del primer tramo no se prevé hasta varios meses después. La finalización completa de la actuación está prevista para septiembre u octubre.

Pese a las dificultades iniciales derivadas de la complejidad del subsuelo y de las infraestructuras existentes, los responsables técnicos aseguran que el proyecto está ya plenamente definido y encauzado. Con ello, la rehabilitación integral de Hadú entra en su recta final con el objetivo de dotar al barrio de una avenida moderna, segura y adaptada a las necesidades actuales, minimizando en lo posible las molestias a vecinos y comerciantes, tal y como recoge El Pueblo de Ceuta.