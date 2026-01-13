La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha dictado una sentencia condenatoria contra un hombre por un delito de estafa cometido a través de un anuncio publicado en el portal coches.net.

El acusado, que compareció por videoconferencia, reconoció los hechos y aceptó una pena de seis meses de prisión, además de la obligación de indemnizar a la víctima con 1.850 euros en concepto de responsabilidad civil.

No obstante, no ingresará en prisión, ya que la pena ha quedado suspendida durante un periodo de tres años, condicionado a que no vuelva a delinquir y a que abone la cantidad fijada por el juzgado.

Un anuncio falso para vender un vehículo

Los hechos se remontan a una fecha no concretada, cuando se publicó en la web COCHES.NET un anuncio ofreciendo un Mercedes-Benz Clase A del año 2017 por un precio de 8.500 euros. Tras interesarse por el vehículo, el denunciante contactó con el supuesto vendedor mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp.

Con el objetivo de ganarse su confianza, el acusado remitió imágenes de la documentación del coche y del DNI de la propietaria. Dichos documentos habían sido obtenidos previamente a través de conversaciones con la verdadera dueña del vehículo, a raíz de un anuncio legítimo publicado en Wallapop.

Durante las gestiones, se solicitó a la víctima una primera transferencia de 926 euros en concepto de reserva, cantidad que fue enviada el 22 de noviembre de 2022 bajo el concepto “Comprar su coche. Parte como reserva”.

Dos pagos y ninguna devolución

Posteriormente, al exigirle el pago anticipado del 40 % del valor total del vehículo, el comprador decidió desistir de la operación y pidió la devolución del dinero. Para ello, se le indicó que debía realizar un segundo ingreso de 926 euros con el concepto “Devolución”, transferencia que efectuó el 23 de noviembre de 2022.

Sin embargo, el perjudicado no recuperó ninguna de las cantidades entregadas y dejó de recibir respuesta por parte del supuesto vendedor, consumándose así el engaño.

Ante esta situación, interpuso la correspondiente denuncia, lo que dio lugar al procedimiento judicial. El acuerdo alcanzado entre la defensa y el Ministerio Fiscal evitó la celebración de la vista oral prevista para este lunes en la sala de lo Penal número 1 de la ciudad.