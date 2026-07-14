La guardia farmacéutica es el servicio que garantiza la atención a los vecinos cuando las farmacias habituales están cerradas. Para hoy, martes 14 de julio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha publicado el listado correspondiente, que sirve como referencia para saber a qué establecimientos acudir en caso de necesidad.

De acuerdo con los datos facilitados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, no hay farmacias de guardia registradas para este martes 14 de julio de 2026 en las distintas zonas y turnos consultados. A continuación, repasamos la información por áreas, tal y como figura en el registro oficial.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada en este turno para hoy.

Si necesitas medicación, te recomendamos llevar la receta médica o la documentación necesaria para agilizar la atención. Aunque no haya farmacias de guardia registradas para este día y turno, conviene planificar la solicitud con antelación y, si estás fuera de horario, intentar organizarte para no retrasar el tratamiento. En cualquier caso, ante una urgencia, sigue las indicaciones sanitarias disponibles y busca la orientación correspondiente.