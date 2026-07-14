Martes, 14 de julio de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene un escenario dominado por temperaturas altas y una distribución de cielos que varía por regiones: desde el calor más marcado en el interior peninsular hasta intervalos nubosos en algunos puntos del norte, con probabilidades de lluvia generalmente bajas salvo excepciones concretas. A continuación, repasamos la situación por zonas con datos de referencia en capitales, tal y como reflejan los XML municipales públicos.

En conjunto, se espera un día propicio para actividades al aire libre en la mayor parte del país, con la habitual precaución ante las horas centrales del calor. En las zonas donde aparecen nubes, la lluvia no parece protagonista, aunque conviene vigilar la evolución del cielo.

Norte peninsular

Al norte, el ambiente se presenta relativamente más templado que en el resto del país. En Bilbao, la jornada se prevé con 32°C de máxima y 19°C de mínima, poco nuboso y viento C 0 km/h. La probabilidad de lluvia es del 5%, un valor bajo, compatible con un día sin grandes cambios.

En Coruña (A), en cambio, el cielo ofrece más matices: 23°C de máxima y 18°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. Aquí la probabilidad de lluvia sube al 50%, por lo que es recomendable llevar paraguas si se realizan desplazamientos o actividades prolongadas al aire libre. El viento será N 10 km/h.

Centro peninsular

En el centro peninsular, la estabilidad térmica destaca con máximas elevadas. Madrid registra 36°C como temperatura máxima y 22°C de mínima, con despejado y viento del S 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, de modo que el cielo se mantiene en general claro durante la jornada.

Zaragoza, por su parte, concentra el calor más intenso de la zona: 39°C de máxima y 24°C de mínima, con intervalos nubosos y viento E 5 km/h. La probabilidad de lluvia es del 15%, una opción posible pero poco probable, que en cualquier caso no apunta a un día lluvioso.

Sur peninsular

En el sur, predominan los cielos con poca nubosidad y temperaturas altas. Sevilla alcanza 33°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso y viento SO 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la jornada se perfila seca.

Ceuta presenta un patrón similar: 32°C de máxima y 20°C de mínima, despejado, con viento del O 20 km/h. En esta capital, la probabilidad de lluvia vuelve a ser del 0%, reforzando la idea de un día con predominio de sol.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, las temperaturas son moderadamente altas y el cielo se mantiene mayormente estable. En Barcelona se esperan 32°C de máxima y 24°C de mínima, con poco nuboso y viento SE 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se prevén precipitaciones.

València mantiene también un escenario seco: 31°C de máxima y 23°C de mínima, con poco nuboso y viento E 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que favorece un día de estabilidad atmosférica.

Islas Baleares

En Baleares, las temperaturas resultan algo más suaves que en el interior peninsular y el cielo tiende al despejado. Palma (Mallorca) registra 34°C de máxima y 23°C de mínima, con despejado y viento SO 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la jornada se prevé sin episodios de precipitación.

Con un viento moderado y ausencia de lluvias en el pronóstico de capital, el día se orienta a condiciones favorables para planes al aire libre, teniendo en cuenta la intensidad del calor típica de julio.

Islas Canarias

En Canarias, los termómetros se sitúan en valores comparativamente más moderados. Las Palmas de Gran Canaria presenta 26°C de máxima y 21°C de mínima, con poco nuboso y viento N 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, manteniéndose un escenario seco.

La combinación de temperaturas frescas respecto a la Península y una brisa constante contribuye a que el ambiente sea más llevadero, aunque sin datos adicionales sobre calima o nubosidad específica más allá del estado “poco nuboso”.

Recomendaciones

Hidratación y sombra : con máximas de hasta 39°C en Zaragoza, conviene evitar la exposición directa durante las horas centrales.

: con máximas de hasta en Zaragoza, conviene evitar la exposición directa durante las horas centrales. Paraguas opcional solo en Galicia : en Coruña (A) la AEMET refleja 50% de probabilidad de lluvia escasa; si se sale, mejor ir preparado.

: en Coruña (A) la AEMET refleja de probabilidad de lluvia escasa; si se sale, mejor ir preparado. Planificación por viento: en Madrid (viento S 20 km/h) y Sevilla/Ceuta (vientos SO/O 20 km/h) puede notarse la brisa, ajustando la vestimenta.

Cerramos el repaso de la jornada con una señal común: predominio de cielos estables y lluvias poco frecuentes. Con la referencia de AEMET en capitales, el martes 14 de julio de 2026 se perfila principalmente como un día de calor y buena visibilidad, salvo el matiz de la zona norte atlántica, donde la posibilidad de lluvia aumenta de forma puntual.