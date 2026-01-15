Los servicios farmacéuticos de guardia en la ciudad autónoma de Ceuta garantizan hoy la atención continuada a la población mediante un dispositivo organizado por zonas y turnos, con el objetivo de cubrir las necesidades sanitarias fuera del horario habitual de las oficinas de farmacia.

En la zona centro, la Farmacia DE GUINDOS presta servicio durante el turno diurno, ofreciendo atención farmacéutica y dispensación de medicamentos a los ciudadanos que lo requieran a lo largo del día.

Por su parte, en Campo Exterior, la Farmacia ALMADRABA se encuentra de guardia durante la jornada diurna, facilitando el acceso a medicamentos y productos sanitarios a los vecinos de esta zona sin necesidad de desplazarse al centro de la ciudad.

Durante el turno de noche, la Farmacia PUYA C.B. será la encargada de garantizar la atención farmacéutica desde las 23:00 horas hasta las 09:00 del día siguiente, asegurando así la cobertura sanitaria durante la madrugada y completando el servicio de guardias las 24 horas.

Las farmacias de guardia constituyen un servicio esencial para la ciudadanía, ya que permiten el acceso a medicamentos y asesoramiento profesional en situaciones de urgencia cuando el resto de establecimientos se encuentran cerrados. Se recomienda a los usuarios comprobar previamente la localización y el horario de la farmacia antes de desplazarse.