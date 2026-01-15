El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha sacado a licitación un nuevo contrato destinado a reforzar la atención sanitaria en Ceuta mediante la puesta en marcha de un servicio especializado de endoscopias con sedación profunda y anestesista. La información ha sido publicada por El Faro de Ceuta.

Según recoge el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondiente al número 13 de 2026, la Gerencia de Atención Sanitaria del Ingesa en Ceuta ha iniciado el procedimiento de contratación para cubrir este servicio esencial dentro del Área Sanitaria local, bajo el expediente PA/2025/048/GCE.

Las endoscopias constituyen una herramienta fundamental para el diagnóstico de patologías del aparato digestivo. La incorporación de sedación profunda, administrada por un anestesista, supone una mejora significativa tanto en la comodidad como en la seguridad de los pacientes, además de contribuir a una mayor eficacia de las pruebas.

Tal y como informa El Faro de Ceuta, el objetivo principal de esta iniciativa es reducir los tiempos de espera y elevar la calidad asistencial que se presta a los ciudadanos ceutíes, reforzando así los servicios especializados del sistema público de salud.

El procedimiento de contratación se realizará mediante licitación abierta, lo que permitirá concurrir a empresas y profesionales del ámbito médico-sanitario. Las ofertas podrán presentarse hasta las 23:59 horas del próximo 16 de febrero de 2026 a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El servicio se prestará en el Área Sanitaria de Ceuta y estará supervisado directamente por el Ingesa.

El anuncio está firmado por el gerente de Atención Sanitaria de Ceuta, Carlos Javier Ramírez Rodrigo, y refleja el compromiso del organismo con el fortalecimiento y la modernización de la sanidad pública en la ciudad autónoma.

Esta licitación se suma a otras actuaciones recientes del Ingesa en materia de endoscopia. En 2024, el organismo ya sacó a concurso la adquisición de tres nuevos equipos de endoscopia digestiva para el Hospital Universitario de Ceuta, con una inversión superior a los 284.000 euros, tal y como también informó El Faro de Ceuta.

Aquella contratación contemplaba tecnología de última generación, incluyendo procesadores con imagen en alta definición 4K, sistemas de cromoendoscopia virtual e inteligencia artificial para la detección de lesiones, lo que supuso un avance notable para el Servicio de Digestivo.

Con estas actuaciones, el Ministerio de Sanidad reafirma su apuesta por dotar a Ceuta de servicios sanitarios equiparables a los del resto del territorio nacional, garantizando una atención más segura, moderna y eficiente para la población.