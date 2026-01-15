La Ciudad Autónoma de Ceuta ha iniciado un ambicioso proyecto de renovación del acerado en el tramo comprendido entre los Baños Árabes y el Muelle Alfau, una actuación destinada a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la imagen urbana de uno de los paseos más transitados de la ciudad. La información ha sido adelantada por El Faro de Ceuta.

Los trabajos, impulsados por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, cuentan con una inversión de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses. Esta intervención se enmarca dentro del Plan de Barriadas y del Plan de Inversiones del Gobierno local, con el objetivo de modernizar espacios públicos clave para la movilidad peatonal.

El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Africana de Construcciones y Contratas por un importe de 1.559.456,96 euros y contempla la sustitución completa del pavimento actual, la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación del entorno a la normativa de accesibilidad universal. De este modo, se busca facilitar el tránsito diario, especialmente a personas mayores y con movilidad reducida.

Según recoge El Faro de Ceuta, la actuación también prevé la mejora de la seguridad peatonal mediante la adecuación de pasos de peatones, accesos y la posible renovación del mobiliario urbano, además del uso de materiales más resistentes y duraderos que contribuyan a una imagen urbana más moderna y funcional.

Desde la Consejería destacan que esta obra tendrá un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía, al favorecer una movilidad más cómoda y segura, además de potenciar la actividad económica y social del entorno. El vicepresidente primero y consejero del área, Alejandro Ramírez, ha dado a conocer esta y otras actuaciones a las asociaciones vecinales del distrito 2, dentro de una ronda de encuentros destinada a reforzar la participación ciudadana.

Con esta intervención, la Ciudad reafirma su compromiso con la modernización urbana y la accesibilidad universal, apostando por un espacio público más inclusivo, seguro y atractivo para todos los ceutíes.