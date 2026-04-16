El resultado de la ONCE de hoy, jueves 16 de abril de 2026, concentra este jueves la atención de miles de jugadores que buscan comprobar sus apuestas del Cupón Diario, Triplex, Super 11 y Mi Día. Según la programación oficial de JuegosONCE, el Cupón Diario está fijado para las 21:25 horas, mientras que Mi Día figura para las 21:15 horas, y Triplex y Super 11 reparten varios sorteos diarios a lo largo de la jornada.

En esta información actualizada se incorporan ya los resultados que figuran publicados en la web oficial y se dejan con una X aquellos apartados que todavía no aparecen resueltos en el portal consultado.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE hoy, jueves 16 de abril de 2026

Número premiado: 72114

Serie: 035

La página oficial de resultados del Cupón Diario seguía mostrando como último sorteo cerrado el del miércoles 15 de abril de 2026, por lo que el resultado del jueves 16 de abril todavía no figuraba publicado en el momento de la consulta.

Resultado de Mi Día hoy, jueves 16 de abril de 2026

Fecha ganadora: 24 MAR 1960

Número de la suerte: 06

En el momento de la revisión, la página oficial de Mi Día seguía indicando “Pendiente de sorteo” para este jueves 16 de abril de 2026, pese a que el propio portal señala las 21:15 horas como horario previsto para su celebración.

Resultados del Triplex de la ONCE hoy, jueves 16 de abril de 2026

Los cinco sorteos del Triplex de la ONCE ya aparecían publicados para este jueves 16 de abril en el histórico oficial de JuegosONCE. Estos son los números ganadores:

Sorteo 1: 611

Sorteo 2: 824

Sorteo 3: 483

Sorteo 4: 742

Sorteo 5: 883

Resultados del Super 11 hoy, jueves 16 de abril de 2026

También figuraban ya publicados los cinco sorteos diarios del Super 11 para hoy jueves 16 de abril. Estas son las combinaciones ganadoras que mostraba el histórico oficial consultado:

Sorteo 1: 01, 03, 11, 13, 22, 24, 25, 28, 30, 38, 39, 44, 45, 52, 53, 56, 60, 71, 72, 82

Sorteo 2: 02, 03, 06, 07, 10, 15, 18, 22, 26, 34, 35, 39, 54, 55, 57, 62, 66, 71, 73, 74

Sorteo 3: 01, 02, 12, 18, 27, 44, 48, 51, 59, 64, 66, 69, 72, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 85

Sorteo 4: 01, 03, 06, 07, 17, 18, 36, 38, 40, 44, 49, 50, 58, 59, 63, 69, 76, 78, 83, 85

Sorteo 5: 03, 08, 10, 22, 29, 37, 39, 43, 53, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 75, 84, 85

Comprobar el resultado de la ONCE hoy

Los usuarios que quieran comprobar el resultado de la ONCE de hoy pueden revisar en una sola consulta el estado del Cupón Diario, Mi Día, Triplex y Super 11, dos de los juegos más dinámicos del catálogo diario de la ONCE junto al cupón tradicional. La propia web de JuegosONCE dispone de apartados específicos de resultados e históricos para cada producto.

Resultado ONCE 16 de abril de 2026

De momento, el balance del resultado ONCE 16 de abril de 2026 deja ya cerrados los cinco sorteos de Triplex y Super 11, mientras que el Cupón Diario permanece pendiente de publicación y Mi Día seguía sin reflejar resultado en su página oficial al momento de la consulta.

Nota: Este contenido es meramente informativo y puede actualizarse a medida que la ONCE publique nuevos datos. Para confirmar cualquier número premiado o premio, consulte siempre las fuentes oficiales de JuegosONCE y la ONCE.