La Lotería Nacional celebra hoy, jueves 16 de abril de 2026, una nueva edición del tradicional Sorteo del Jueves, una cita seguida cada semana por miles de jugadores en toda España. Según la información oficial de Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo está programado para las 21:00 horas en Madrid Sede Central, con seis series de 100.000 billetes cada una y décimos de 3 euros.

En esta información podrás comprobar el resultado de la Lotería Nacional de hoy en cuanto se publiquen los números oficiales. El objetivo es ofrecer una consulta rápida del primer premio, segundo premio y reintegros del sorteo de este jueves 16 de abril, una de las búsquedas más recurrentes entre los lectores tras el cierre de cada jornada.

Resultado de la Lotería Nacional hoy, jueves 16 de abril de 2026

A la espera de la publicación oficial del sorteo, estos son los espacios reservados para los números premiados de la Lotería Nacional de hoy:

Primer premio: 39770

Segundo premio: 71004

Reintegros: 3 8 0

Comprobar la Lotería Nacional del jueves

La comprobación del sorteo de la Lotería Nacional suele concentrar un gran volumen de búsquedas justo después de las 21:00 horas, cuando ya se conocen las extracciones oficiales. En la web de Loterías y Apuestas del Estado, la Lotería Nacional aparece diferenciada entre sorteos de jueves y sábado, y el portal oficial habilita además el servicio para comprobar décimos premiados.

Cuánto reparte la Lotería Nacional hoy

Para el Sorteo del Jueves de hoy, Loterías y Apuestas del Estado indica un premio mayor de 300.000 euros por serie, lo que equivale a 30.000 euros al décimo, manteniendo el formato habitual de este sorteo semanal. La estructura oficial del jueves incluye además un segundo premio de 60.000 euros por billete y reintegros de 30 euros por billete, es decir, 6.000 euros y 3 euros por décimo, respectivamente.

El organismo público también recuerda en su documentación oficial que los premios de este sorteo caducan a los tres meses, contados desde el día siguiente a la celebración del mismo.

Lotería Nacional hoy: seguimiento del sorteo del 16 de abril de 2026

Este jueves 16 de abril, la atención de los jugadores vuelve a centrarse en uno de los sorteos clásicos del calendario de SELAE. La web oficial de Lotería Nacional ya identifica la cita de hoy como Sorteo del Jueves, correspondiente al 16 de abril de 2026, dentro de la programación semanal de resultados y comprobación.

En cuanto se difundan los números agraciados, esta información se actualizará con el primer premio, el segundo premio y los reintegros para facilitar la comprobación inmediata de los décimos jugados.

Nota: Este contenido tiene carácter informativo y se encuentra pendiente de actualización con los resultados oficiales. Para confirmar el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 16 de abril de 2026, conviene consultar siempre las fuentes oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.