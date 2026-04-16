La Bonoloto de hoy, jueves 16 de abril de 2026, vuelve a centrar la atención de miles de jugadores que buscan comprobar su boleto en cuanto termine el sorteo. Loterías y Apuestas del Estado mantiene a la Bonoloto dentro de su programación diaria y la incluye este jueves 16 de abril en su oferta oficial de sorteos en juego. Además, la programación habitual de sorteos en directo sitúa la Bonoloto de los jueves en la franja de la noche.

Para este sorteo, SELAE publicita un bote de 2,8 millones de euros, un dato que vuelve a disparar el interés de quienes buscan el resultado de la Bonoloto de hoy y quieren saber si su combinación ha resultado premiada.

Resultado de la Bonoloto hoy, jueves 16 de abril de 2026

A la espera de la publicación oficial, estos son los espacios reservados para los números premiados de la Bonoloto de hoy:

Combinación ganadora: 1 – 5 – 10 – 15 – 41 – 48

Número complementario: 46

Reintegro: 5

Comprobar la Bonoloto de hoy

La Bonoloto es uno de los sorteos más consultados cada noche en España. Según la información oficial de Loterías, en cada sorteo se extraen seis números ganadores, además de un número complementario y un reintegro del 0 al 9, elementos clave para determinar las distintas categorías de premios.

Los jugadores que quieran comprobar la Bonoloto de hoy, jueves 16 de abril de 2026, podrán hacerlo en cuanto SELAE publique el escrutinio oficial con la combinación ganadora, el complementario, el reintegro, los acertantes y la cuantía de los premios por categorías. La web oficial de resultados de Bonoloto actualiza esa información tras cada sorteo.

Bonoloto hoy: bote, combinación ganadora y premios

Uno de los principales reclamos del sorteo de este jueves es precisamente el bote acumulado. La plataforma oficial de Loterías muestra para la Bonoloto de hoy un bote anunciado de 2,8 millones de euros, lo que convierte a este sorteo en una de las búsquedas destacadas del día entre los juegos activos de SELAE.

La mecánica de premios de Bonoloto contempla categorías para quienes aciertan los seis números, cinco más el complementario, cinco, cuatro, tres y también el reintegro. En sorteos recientes publicados por la propia SELAE se observa esa estructura oficial de reparto, con detalle de acertantes y premio unitario por categoría.

Resultado Bonoloto 16 de abril de 2026

La combinación ganadora del resultado Bonoloto 16 de abril de 2026 se incorporará a esta información tan pronto como aparezca en los canales oficiales. Hasta ese momento, el artículo queda preparado para la actualización inmediata con los seis números, el complementario y el reintegro, que son los datos más buscados por los usuarios tras el sorteo.

Nota: Este contenido es informativo y está pendiente de actualización con los resultados oficiales del sorteo. Para confirmar el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 16 de abril de 2026, consulte siempre las fuentes oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.