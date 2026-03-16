El Gobierno local activa un plan de emergencia tras confirmar que los temporales han dejado la estructura actual en un estado crítico. La obra contará con una inversión cercana a los 2 millones de euros.

La seguridad de los vecinos de la barriada Juan XXIII se ha convertido en una prioridad absoluta para el Ejecutivo local. Según ha informado el diario El Faro de Ceuta, la Ciudad Autónoma ha tramitado de urgencia la sustitución de la actual pasarela peatonal debido a daños estructurales graves que impiden su reparación convencional.

Lo que inicialmente se proyectó como una rehabilitación estética y superficial ha dado un giro drástico. Tras las recientes borrascas, los desprendimientos en la estructura se han agravado, llevando al arquitecto municipal a emitir un informe de alerta. La conclusión es clara: la infraestructura actual está demasiado dañada y requiere una sustitución prácticamente completa.

Detalles de la intervención

La obra, que será ejecutada por la empresa Dragados, cuenta con las siguientes claves técnicas y económicas:

Presupuesto total: 1.969.505 euros.

1.969.505 euros. Plazo de ejecución: Seis meses a partir de su inicio, previsto para este mismo mes de marzo.

Seis meses a partir de su inicio, previsto para este mismo mes de marzo. Alcance técnico: Incluirá el refuerzo de la cimentación para resistir el embate del oleaje y la aplicación de tratamientos anticorrosión de última generación, bajo la normativa del actual Código Estructural.

Soluciones para los vecinos

Dada la importancia de este paso —que conecta el barrio con la playa y el paseo marítimo— y para evitar que los residentes tengan que dar rodeos de más de 600 metros, el proyecto contempla medidas provisionales:

Rehabilitación de una escalera exterior que actualmente se encuentra clausurada. Instalación de una pasarela temporal para garantizar el tránsito peatonal mientras duren los trabajos.

Esta actuación no llega sola. Según la información recogida por El Faro de Ceuta, la obra coincide con un plan de mejora integral de la barriada que incluye la rehabilitación de fachadas y refuerzos estructurales en los bloques de viviendas, cuyo inicio está programado para el mes de mayo.