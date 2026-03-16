El sistema VioGén revela que el perfil mayoritario de las víctimas se sitúa entre los 31 y 45 años. Preocupa especialmente la situación de casi 200 menores que viven en entornos de maltrato bajo responsabilidad de las denunciantes.

CEUTA – Las cifras de la violencia de género en Ceuta ofrecen un balance crítico al cierre del primer trimestre de 2026. Según datos del Ministerio del Interior recogidos por El Faro de Ceuta, la ciudad mantiene actualmente 299 casos activos dentro del Sistema de Seguimiento Integral (VioGén), una herramienta clave para la coordinación de la protección de las víctimas.

Desde que se puso en marcha este registro, la ciudad ha acumulado un total de 2.290 expedientes, lo que refleja la persistencia de esta lacra social en el entorno local.

Niveles de riesgo y perfiles

La intensidad de la vigilancia policial se adapta a la peligrosidad de cada agresor. Actualmente, la distribución de los casos activos en la ciudad se divide de la siguiente forma:

Riesgo Bajo: 239 casos.

239 casos. Riesgo Medio: 57 casos.

57 casos. Riesgo Alto: 3 casos.

3 casos. En este momento, no constan casos de riesgo extremo activos en la ciudad.

Por edades, el grupo más vulnerable es el de mujeres de 31 a 45 años, con 141 expedientes abiertos. Le sigue la franja de los 18 a 30 años (91 casos) y las mujeres de 46 a 64 años (58 casos). Resulta alarmante la presencia de 8 menores de edad que cuentan con protección activa como víctimas directas de violencia machista.

El impacto en la infancia: menores en el punto de mira

Uno de los datos más reveladores del informe publicado por El Faro de Ceuta es la vulnerabilidad de los hijos de las víctimas. En 197 de los casos activos, las mujeres tienen menores a su cargo.

Dato clave: El sistema ha identificado a 17 menores en situación de riesgo directo, lo que significa que la violencia ejercida por el agresor podría extenderse hacia ellos. En estos casos, el protocolo VioGén activa diligencias automatizadas para que la autoridad judicial realice evaluaciones forenses adicionales.

Casos de «especial relevancia»

Desde marzo de 2019 hasta febrero de 2026, Ceuta ha registrado 149 situaciones de especial relevancia, categorías que exigen una atención reforzada debido a la combinación de indicadores de alta peligrosidad. De estos, la mayoría han sido clasificados históricamente en niveles altos (93) y medios (40), subrayando la complejidad de la labor policial en la ciudad.

A nivel nacional, la cifra total de casos activos supera ya los 100.000, lo que sitúa el escenario de Ceuta dentro de un contexto de alerta constante en todo el país.