Miércoles, 17 de junio de 2026. Según los datos municipales publicados por la AEMET, la jornada se presenta mayoritariamente estable en gran parte de España: predomina el cielo despejado en amplias zonas, con temperaturas que pueden alcanzar valores elevados en el interior. En el norte y algunas áreas del litoral atlántico, en cambio, aparecen intervalos nubosos o poco nuboso, con probabilidades de lluvia bajas o moderadas según el punto.

En Ceuta, por ejemplo, se espera poco nuboso y máximas templadas; mientras que en el sur peninsular el calor vuelve a ser protagonista. A continuación, repasamos el tiempo por zonas, con especial atención a las capitales de referencia.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el ambiente será más fresco que en el resto. Bilbao registrará 29°C de máxima y 15°C de mínima, con intervalos nubosos. El viento será del NO a 15 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en 15%, una cifra baja pero que introduce cierta variabilidad durante el día.

En la zona atlántica, A Coruña (otras) tendrá 22°C como máxima y 15°C de mínima, con poco nuboso. La brisa del NO a 15 km/h acompañará, y la probabilidad de lluvia es 0%, de acuerdo con los datos municipales AEMET.

Centro peninsular

El centro peninsular será una de las áreas más cálidas. En Madrid, se esperan 35°C de máxima y 20°C de mínima, con cielo despejado. El viento soplará del SE a 10 km/h y no se esperan lluvias: probabilidad 0%.

En Zaragoza (centro peninsular), la sensación térmica puede ser aún más notable: 38°C de máxima y 22°C de mínima, también con despejado y viento SE a 10 km/h. La AEMET indica 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la estabilidad atmosférica durante la jornada.

Sur peninsular

En el sur, el calor mantiene protagonismo. Sevilla alcanzará 38°C como máxima y 21°C como mínima, con cielo despejado y viento NE a 5 km/h. La probabilidad de precipitación es 0%, por lo que no se prevén cambios significativos por lluvia.

En Ceuta, el día será menos extremo en temperaturas: 25°C de máxima y 19°C de mínima, con poco nuboso. El viento será E a 10 km/h y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, según la información municipal consultada de AEMET.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, el tiempo también tenderá a la estabilidad, aunque con máximas algo más moderadas. Barcelona tendrá 31°C de máxima y 22°C de mínima, con cielo despejado y viento SE a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, sin indicios de precipitaciones en la franja costera.

En València (otras), se esperan 31°C de máxima y 20°C de mínima, con despejado. El viento soplará E a 15 km/h y la lluvia, de nuevo, queda descartada con probabilidad 0% según el parte municipal de AEMET.

Islas Baleares

Las islas Baleares presentan un panorama estable, con temperaturas acordes a la época y cielos despejados. En Palma se esperan 34°C de máxima y 20°C de mínima, con despejado. El viento será SO a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es 0%, apuntando a una jornada seca.

Islas Canarias

En el archipiélago canario, la jornada combina calor con algo más de inestabilidad puntual en el entorno de las islas orientales. En Las Palmas de Gran Canaria se registrarán 24°C de máxima y 20°C de mínima, con intervalos nubosos. El viento será N a 25 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en 15%, un valor que sugiere que puede haber nubes y algún chubasco aislado, aunque sin señales de lluvia generalizada.

Recomendaciones

Si viajas al interior (como Madrid o Zaragoza) o al sur (Sevilla), evita las horas de máximo calor y mantente hidratado: máximas entre 35°C y 38°C .

. En zonas con intervalos nubosos (Bilbao y Las Palmas), lleva un paraguas ligero o revisa el cielo durante el día, aunque la probabilidad de lluvia es limitada (15%).

Con cielos despejados en la mayor parte del país y probabilidad de lluvia 0%, planifica actividades al aire libre, pero protege la piel del sol.

En conjunto, el miércoles 17 de junio de 2026 se caracteriza por condiciones mayoritariamente estables y un contraste térmico notable entre el norte y el interior. Las referencias AEMET consultadas por capitales muestran un patrón claro: despejado en muchos puntos y lluvias prácticamente inexistentes, con excepciones puntuales en el norte peninsular y Canarias donde aparece alguna nubosidad.