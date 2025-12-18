La Guardia Civil frustra una ruta poco habitual de tráfico de drogas entre Ceuta y Algeciras



La Guardia Civil ha detenido en el helipuerto de Ceuta a un varón que pretendía viajar a la Península transportando en el interior de su organismo cerca de dos kilos de hachís. El arresto tuvo lugar cuando el individuo intentaba embarcar en el helicóptero que cubre la ruta Ceuta-Algeciras, una vía menos frecuente para el tráfico de drogas, pero que también es utilizada por las redes delictivas.

El detenido ejercía de culero, una modalidad de transporte de estupefacientes en la que la droga es introducida en el cuerpo en forma de pequeñas bellotas para sortear los controles policiales. Los agentes destinados en el control del helipuerto sospecharon de su actitud y procedieron a realizar las comprobaciones oportunas, confirmando que llevaba ocultas varias dosis de hachís.

No fue hasta este miércoles cuando el arrestado evacuó la totalidad de las bellotas, alcanzando un peso final cercano a los dos kilos. Se trata de cantidades que suelen situarse en el límite establecido para intentar evitar el ingreso directo en prisión, salvo en el caso de personas con antecedentes penales.

Aunque el puerto y la frontera siguen siendo los principales escenarios de este tipo de delitos en Ceuta, el uso del helipuerto evidencia la diversificación de las rutas empleadas por los traficantes. El pase de pequeñas cantidades de hachís constituye un goteo constante que solo trasciende cuando se produce en circunstancias poco habituales, como en este caso.

Las denominadas “mulas” o culeros transportan la droga bien en el interior de su cuerpo o adosada al mismo, con el objetivo de evacuarla posteriormente en la Península. En estos servicios, la experiencia y la intuición de los agentes resultan determinantes para detectar a los implicados en delitos contra la salud pública.

Esta actuación se suma a otras recientes llevadas a cabo por la Benemérita en la zona portuaria. El pasado fin de semana, por ejemplo, fue detenida una mujer que transportaba algo más de un kilo de hachís adosado a su cuerpo.

El viaje Ceuta-Algeciras quedó así frustrado y será ahora la autoridad judicial la que determine la responsabilidad penal del detenido, que será puesto a disposición de los juzgados para responder por un presunto delito de tráfico de drogas.