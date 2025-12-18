La nueva Estación Marítima de Ceuta ha comenzado a operar hoy jueves, 18 de diciembre, según ha anunciado el Puerto de Ceuta a través de sus redes sociales. Desde este día, todos los embarques y desembarques de pasajeros se realizan en estas nuevas instalaciones, situadas junto a la actual estación marítima.

Desde la Autoridad Portuaria se ha destacado que la puesta en marcha de la nueva terminal permitirá una mejor organización del flujo de viajeros, así como un tránsito más cómodo y seguro. El objetivo principal de esta infraestructura es mejorar el servicio a la ciudadanía, especialmente durante los periodos de mayor afluencia.

La nueva terminal ha sido diseñada con espacios más amplios, modernos y accesibles, lo que facilitará una atención más eficiente a los pasajeros. Esta actuación supone un paso importante en la modernización de las infraestructuras portuarias de la ciudad y en el refuerzo de la calidad del servicio público.

Las obras, que comenzaron en 2022 tras su licitación, han supuesto una inversión superior a los 21 millones de euros. El edificio ocupa una superficie aproximada de 6.500 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. A ello se suma una urbanización exterior de unos 25.500 metros cuadrados, que incluye una plaza pública de 7.000 metros cuadrados. Además, se han remodelado 450 metros lineales de galerías destinadas al embarque y desembarco de pasajeros.

La nueva Estación Marítima fue visitada recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y quedó oficialmente inaugurada por el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana Hernández, subrayando la importancia de esta infraestructura para la conectividad y el desarrollo de Ceuta.