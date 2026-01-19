Ceuta cuenta hoy con un servicio farmacéutico de guardia activado en distintos puntos de la ciudad para garantizar la atención sanitaria y la dispensación de medicamentos fuera del horario habitual de apertura.

Farmacias de guardia durante el día

En la zona Centro, la Farmacia Díaz Segura permanece de guardia durante el turno diurno, ofreciendo atención farmacéutica a los ciudadanos que lo necesiten.

Por su parte, en el área de Campo Exterior, la Farmacia Lobato asume el servicio de guardia, asegurando la cobertura sanitaria para los vecinos de esta zona de la ciudad.

Turno de noche

Durante el turno nocturno, la Farmacia Puya C.B. es la encargada de prestar el servicio de guardia, permaneciendo abierta para atender urgencias farmacéuticas hasta la mañana siguiente.

El sistema de farmacias de guardia en Ceuta permite que la población tenga acceso continuo a medicamentos y asesoramiento profesional, garantizando así la atención sanitaria básica las 24 horas del día.