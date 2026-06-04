El Tribunal Calificador ratifica los resultados definitivos de las pruebas físicas para las 11 plazas en juego y establece el calendario para el tercer ejercicio y sus lecturas públicas.

CEUTA. Las oposiciones para cubrir 11 plazas en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la Ciudad Autónoma de Ceuta avanzan a paso firme. Tras la reciente reunión del Tribunal Calificador, se han oficializado las notas definitivas de las exigentes pruebas físicas, abriendo camino de forma inmediata al tercer ejercicio del proceso: la prueba de conocimientos.

Este proceso selectivo, que se rige por el sistema de oposición libre, busca garantizar la máxima excelencia y capacidad de los futuros efectivos que velarán por la seguridad ciudadana en la ciudad autónoma.

Luz verde a las pruebas físicas y control antidopaje

El pasado martes, 2 de junio de 2026, el Tribunal Calificador validó las calificaciones de las pruebas de aptitud física. El proceso contó con la supervisión técnica del Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía (COLEF Andalucía).

Para garantizar la transparencia y el juego limpio, se llevaron a cabo análisis antidopaje a través de la entidad Analizalab, cuyos resultados provisionales se elevaron a definitivos al no registrarse ninguna reclamación. Los aspirantes tuvieron que superar una severa batería de ejercicios que incluyó:

Ascenso de torre y de autoescalera.

Press de banca y trepa de cuerda.

Lanzamiento de balón medicinal.

Pruebas de velocidad y resistencia tanto en pista como en piscina.

Garantía jurídica: Tras la publicación de las notas, se abre un plazo de un mes para que los opositores que lo estimen oportuno puedan interponer un Recurso de Alzada ante el Consejero de Presidencia y Gobernación. No obstante, el proceso no se detiene para cumplir los plazos previstos.

Próxima cita: 4 horas y media de examen teórico

El siguiente gran reto intelectual tendrá lugar el lunes 15 de junio de 2026, a las 8:30 horas, en el Aula de Examen de la UNED-Ceuta (Campus Universitario de la Universidad de Granada).

Los opositores dispondrán de un tiempo ininterrumpido de cuatro horas y treinta minutos para desarrollar por escrito tres temas elegidos al azar, correspondientes a los diferentes bloques del programa oficial.

Normas estrictas de acceso

El Tribunal ha recordado la prohibición absoluta de acceder al aula con dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, relojes inteligentes o auriculares). Todos los equipos deberán dejarse apagados en la zona habilitada. Asimismo, se vigilará la vestimenta para evitar cualquier intento de ocultación de tecnología, advirtiendo que la no comparecencia injustificada supondrá la exclusión automática del proceso.

Criterios de evaluación del Tribunal

Para aprobar este ejercicio, los examinadores medirán con lupa los siguientes aspectos:

Estructura: Orden lógico y ajuste estricto al temario.

Orden lógico y ajuste estricto al temario. Calidad del contenido: Claridad de ideas, profundidad y uso de lenguaje técnico actualizado.

Claridad de ideas, profundidad y uso de lenguaje técnico actualizado. Base legal: Inclusión y manejo correcto de la normativa jurídica vigente.

Inclusión y manejo correcto de la normativa jurídica vigente. Forma: Limpieza, fluidez, ortografía y gramática impecables (sin abreviaturas informales).

Turnos para la lectura pública de los exámenes

Una de las particularidades de esta convocatoria es que cada opositor deberá leer su propio examen de forma pública ante el Tribunal. Las sesiones de lectura se realizarán en la misma sede de la UNED-Ceuta bajo el siguiente calendario:

Fecha Turno de Mañana Turno de Tarde Martes 16 de junio 09:00 horas — Miércoles 17 de junio 09:00 horas 17:00 horas Miércoles 18 de junio 09:00 horas — Lunes 22 de junio 12:30 horas (Mediodía) 17:00 horas

Con la finalización de estas lecturas, el Tribunal emitirá las notas de este tercer bloque, dejando a los aspirantes aprobados a un solo paso de vestir el uniforme del cuerpo de bomberos de Ceuta.