Este jueves, 4 de junio de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable según los datos de la AEMET. El cielo se espera despejado, con temperaturas que oscilan entre 18°C y 24°C, mientras la sensación térmica puede llegar hasta 25°C.

Además, el día no será especialmente calmado: el viento del oeste alcanza 25 km/h, lo que puede notarse sobre todo en zonas más expuestas. La probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias, y el índice UV máximo alcanza 9, un nivel alto.

Previsión para los próximos días

De cara a viernes (5 de junio), la AEMET mantiene una línea similar en cuanto a temperaturas: 24°C de máxima y 18°C de mínima. El cielo se anuncia poco nuboso y el viento del oeste baja a 20 km/h.

El cambio llega el sábado (6 de junio), cuando se espera muy nuboso con lluvia escasa. En ese caso, las temperaturas se moderan ligeramente: 23°C como máxima y 17°C como mínima, con viento del este de 15 km/h. Para el domingo (7 de junio), la AEMET fija 23°C de máxima y 19°C de mínima, pero no se aporta el estado del cielo ni la velocidad del viento con los datos facilitados.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (25 km/h)

O (25 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 90% y mínima 45%

máxima 90% y mínima 45% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con UV 9, conviene protegerse del sol si vas a estar al aire libre y buscar sombra en las horas centrales. Aunque las máximas rondan los 24°C, el viento del oeste puede hacerse notar: lleva ropa ligera pero con algo de abrigo si te expones. Como la lluvia no está prevista (0%), no es necesario paraguas; aun así, si notas el aire más fresco por el viento, ajusta la vestimenta.