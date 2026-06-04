El Estrecho mantiene una intensa actividad de ferrys durante el jueves, 4 de junio de 2026, con conexiones continuas entre Ceuta y Algeciras. Operan Baleària, DFDS y Naviera Armas, con travesías que varían entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

Si vas a moverte hoy por motivos laborales, de estudio o para escapadas de un día, revisa con antelación la franja de salidas y el tipo de embarcación para ajustar tu llegada al puerto y evitar prisas.

Ruta Ceuta – Algeciras

Este jueves hay 19 salidas desde Ceuta hacia Algeciras, desde las 06:00 hasta las 23:00, con servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas (60 o 90 minutos según el buque).

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Desde Algeciras, el jueves 4 de junio hay 20 salidas hacia Ceuta, entre las 06:30 y las 23:30, con servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para coger el ferry de Ceuta a Algeciras (o en sentido contrario) el jueves 4 de junio, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Así tendrás margen para el embarque y posibles revisiones.

Además, confirma siempre los horarios con la compañía, revisa las condiciones meteorológicas del Estrecho y lleva la documentación de viaje lista antes de desplazarte al muelle.