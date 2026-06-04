La detención forma parte de una pieza separada y secreta coordinada por la Audiencia Nacional. El arresto ha causado una profunda sorpresa en la Jefatura Superior, que permanece a la espera de que se esclarezcan los hechos.

Un agente de la Policía Nacional se encuentra detenido desde el pasado martes en Ceuta tras una operación relámpago llevada a cabo por miembros de la Unidad de Asuntos Internos desplazados expresamente a la ciudad autónoma.

El arresto de este funcionario, adscrito a una de las unidades de la Jefatura Superior, es el resultado directo de la apertura de una pieza secreta paralela a la investigación principal del primer ‘narcotúnel’ descubierto en una nave del Tarajal, una infraestructura clandestina que conectaba el territorio ceutí con el lado marroquí a la altura del arroyo de las Bombas.

Máximo hermetismo y sorpresa en la Jefatura

Los detalles en torno a la detención se están manejando con absoluta cautela, dado que las actuaciones se encuentran bajo estricto secreto de sumario. No obstante, las fuentes confirman que la noticia ha caído como un jarro de agua fría en el seno de la Jefatura Superior de Ceuta, donde se mantiene la confianza en que se aclaren las circunstancias lo antes posible.

El agente permanece privado de libertad en dependencias del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), a la espera de ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, el órgano competente que determinará su futuro inmediato en las próximas horas.

Las dos vías judiciales: La resolución judicial podría derivar en su puesta en libertad si se demuestra que los vínculos investigados formaban parte del propio amparo legal y de protección que tienen los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mantener contactos en sus labores de investigación. En el escenario opuesto, el juez podría decretar su ingreso en prisión preventiva.

Ramificaciones de una investigación compleja

El hallazgo de los dos narcotúneles en el Tarajal —que conectaban naves industriales con una vivienda abandonada en Marruecos— ha abierto un complejo abanico judicial que gestionan distintos juzgados de la Audiencia Nacional a través de dos grandes operativos:

Operación Hades (Guardia Civil): Desarrollada por la UCO, el CRAIN y Asuntos Internos, continúa en fase de instrucción. De ella ha derivado una pieza separada para analizar la red de contactos de los principales investigados.

Desarrollada por la UCO, el CRAIN y Asuntos Internos, continúa en fase de instrucción. De ella ha derivado una pieza separada para analizar la red de contactos de los principales investigados. Operación Ares (Policía Nacional): Una macroinvestigación que sigue sumando detenciones tanto en Ceuta como en Marruecos. De esta matriz ya surgió otra pieza paralela relacionada con el blanqueo de capitales mediante la compra de décimos de la Lotería de Navidad.

La evolución de la Operación Ares y de este último arresto dependerá en gran medida de la colaboración internacional, tras haberse remitido una batería de comisiones rogatorias a Marruecos para que actúe contra las ramificaciones de la red en su propio territorio.