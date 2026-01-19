Los taxistas de Ceuta han convocado una concentración este lunes a las 11:30 horas en la explanada del Chorrillo como señal de protesta por la creciente inseguridad que sufre el sector, después de dos graves incidentes ocurridos en menos de una semana. La información ha sido publicada originalmente por El Faro de Ceuta.

Según detalla el citado medio, el primero de los sucesos tuvo lugar el pasado jueves en la Gran Vía, cuando un profesional del taxi resultó herido de carácter leve tras ser atacado con un cúter por dos individuos que, presuntamente, intentaron robarle la recaudación. Los agresores fueron condenados posteriormente al pago de una multa e indemnización tras un juicio rápido, una resolución que ha generado malestar en el gremio.

El segundo episodio se produjo este domingo, pasadas las 20:00 horas, en la zona de Arcos Quebrados. En esta ocasión, un taxista veterano fue víctima de un atraco a punta de pistola después de que los asaltantes solicitaran un servicio que acabó convirtiéndose en una emboscada. Uno de los individuos se sentó en el asiento trasero y encañonó al conductor, mientras otro, ubicado en el asiento delantero, le exigía todo el dinero.

Tal y como recoge El Faro de Ceuta, la Policía aún no ha confirmado detenciones relacionadas con este último atraco, aunque ya se ha presentado la correspondiente denuncia y se mantiene abierta la investigación. Los hechos ocurrieron en una barriada con escaso alumbrado público, una carencia que los profesionales denuncian desde hace tiempo sin que haya sido solucionada.

Ante esta situación, el colectivo del taxi ha decidido alzar la voz para reclamar más medidas de seguridad y una conexión directa con las fuerzas policiales. Los profesionales aseguran sentirse especialmente expuestos a este tipo de delitos, al manejar dinero en efectivo fruto de su trabajo diario.

La concentración de este lunes busca visibilizar el cansancio y la preocupación de un sector que se declara “destrozado” por el impacto psicológico que suponen estos episodios violentos, especialmente al haberse producido en un intervalo de tiempo tan corto.