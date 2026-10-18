Las farmacias de guardia atienden a los vecinos cuando el resto de establecimientos está cerrado. Para el lunes, 19 de octubre de 2026, el calendario de guardias de Ceuta recoge las siguientes farmacias, según la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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Consulta la zona en la que estás y acude con la receta médica cuando proceda para agilizar la atención, especialmente durante el turno nocturno.

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Zona Centro

RUIZ C.B. (Centro), C/JAÚDENES Nº 36, 956 51 22 18

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20

Recomendación: si vas a por medicación, lleva la receta médica y revisa tus datos antes de desplazarte. En horarios nocturnos, disponer de la documentación ayuda a reducir tiempos de espera.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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