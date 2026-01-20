Comerciantes y residentes de la barriada de Hadú protagonizaron este lunes una protesta frente a las obras que se están ejecutando en la avenida principal para exigir que no continúen hasta que se habiliten nuevos accesos. La movilización surge ante el impacto que los trabajos están teniendo tanto en la actividad económica como en la vida diaria de los vecinos, especialmente personas mayores y con movilidad reducida.

Según informó El Pueblo de Ceuta, los manifestantes reclaman que las actuaciones se realicen por fases y no de manera continua, tal y como aseguran que se les prometió en reuniones previas con responsables municipales. “Que terminen un tramo, lo abran y luego sigan con otro. Así no nos ahogan”, señalaba Pepi, propietaria de la cafetería Macabu, durante la concentración.

Las obras, que incluyen la reforma de la galería subterránea que abastece a buena parte de la población ceutí, están generando importantes dificultades de acceso a comercios, viviendas y garajes. Algunos negocios ya se han visto obligados a cerrar y otros sobreviven con grandes pérdidas. Los comerciantes aseguran que las ayudas económicas anunciadas no cubren ni de lejos los gastos fijos que continúan afrontando mes a mes.

La situación también preocupa seriamente a los vecinos por motivos de seguridad y salud. Tal como recoge El Pueblo de Ceuta, varios residentes alertaron de los problemas que podrían surgir ante una emergencia médica. “Si a nuestras madres, que son mayores, les pasa algo, ¿por dónde entra una ambulancia?”, se preguntaba uno de ellos durante la protesta, poniendo el foco en las personas que necesitan traslados sanitarios frecuentes, como los pacientes de diálisis.

Sabah, una de las pocas comerciantes que aún mantiene abierto su puesto en el mercado de Hadú, lamenta la caída drástica de las ventas y el progresivo abandono de la zona. En la misma línea se expresó Maite, dueña de una zapatería del barrio, quien criticó que tras numerosas reuniones “se haga justo lo contrario de lo que se prometió”.

Desde la Ciudad, el director gerente de Aguas de Ceuta Empresa Municipal (ACEMSA), Juan Manuel Sánchez Valderrama, confirmó a El Pueblo de Ceuta que está prevista una reunión con la empresa adjudicataria para analizar las quejas vecinales y tratar de buscar una solución que reduzca el malestar generado por unas obras que, aunque necesarias, están poniendo al límite a la barriada.