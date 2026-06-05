El sindicato denuncia la pérdida de poder adquisitivo y advierte que el plus de residencia no puede usarse para «maquillar» sueldos base precarios.

Ceuta | 4 de junio de 2026 — La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) de Ceuta ha sumado de forma contundente su apoyo a la campaña nacional del sindicato para exigir una equiparación salarial digna en la Administración General del Estado (AGE). La principal reclamación de la central sindical es clara: ningún empleado público de la AGE debe percibir una nómina inferior a los 1.500 euros netos mensuales.

Desde la organización denuncian que el encarecimiento de la vida y la constante pérdida de poder adquisitivo están golpeando duramente las condiciones de vida de miles de trabajadores públicos, afectando con especial severidad a las categorías profesionales con las retribuciones más bajas.

El plus de residencia no puede ser una «cortina de humo»

Uno de los puntos más críticos señalados por la FSC-CCOO de Ceuta se centra en la indemnización por residencia. El sindicato ha advertido que este complemento no puede seguir utilizándose por la Administración para «maquillar o camuflar» unos salarios base que consideran claramente insuficientes.

«Dicho complemento responde exclusivamente a las especiales circunstancias territoriales de Ceuta. No debe servir para justificar sueldos precarios ni para frenar el avance hacia salarios dignos en la AGE», sostienen desde la organización.

Para CCOO, resulta «inaceptable» que el personal que desempeña funciones esenciales y atiende directamente a la ciudadanía perciba remuneraciones que, en muchos casos, apenas rozan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Consecuencias directas sobre los servicios públicos

La situación económica de las plantillas no solo afecta a los bolsillos de los trabajadores, sino que ya está pasando factura al propio funcionamiento del Estado en la ciudad autónoma. Según alerta el sindicato, la precariedad salarial está provocando:

Graves dificultades para cubrir plazas vacantes en sectores clave.

vacantes en sectores clave. Trabas y problemas en los procesos de movilidad del personal.

en los procesos de movilidad del personal. Un progresivo deterioro de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.

Un sueldo digno para garantizar la eficacia del Estado

La FSC-CCOO de Ceuta concluye insistiendo en la urgencia de abrir una mesa de negociación real para una verdadera equiparación salarial en la AGE, adaptando los sueldos a la responsabilidad real de sus trabajadores. Recordando, además, que la viabilidad del sistema está en juego: «Defender salarios dignos no es solo defender a los empleados públicos. Es defender unos servicios públicos fuertes, eficaces y capaces de responder a las necesidades reales de la ciudadanía».