Un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional revela que la organización criminal planificaba una tercera galería subterránea para introducir hachís cerca del perímetro fronterizo.

La máxima de que «no hay dos sin tres» parece haber sido el mantra de la gran red del narcotráfico que opera en el Estrecho. La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional sospecha que la organización criminal que ya construyó dos pasadizos subterráneos entre Marruecos y Ceuta estaba gestando una tercera galería para introducir grandes cantidades de hachís. Así lo ha plasmado en un informe confidencial remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Faro de Ceuta.

A diferencia de los dos primeros túneles localizados en el polígono del Tarajal, esta tercera infraestructura se estaba proyectando más adentrada en la zona del perímetro fronterizo, antes de llegar a la finca Berrocal. El objetivo principal era blindar y asegurar un flujo continuado de entrada de droga para su posterior distribución a la Península.

«Por dentro me faltan 40 metros»: las escuchas de los narcos

La investigación policial se sustenta en sonorizaciones e intervenciones telefónicas que desvelan los detalles lógicos de la obra civil delictiva y las debilidades del plan:

Mano de obra clandestina: En los audios captados se discute la necesidad de introducir de forma irregular a un hombre desde Marruecos a Ceuta para que liderara la construcción durante al menos un mes.

En los audios captados se discute la necesidad de introducir de forma irregular a un hombre desde Marruecos a Ceuta para que liderara la construcción durante al menos un mes. A solo 40 metros del objetivo: «Por dentro me faltan 40 metros», detalla en una de las escuchas el considerado «constructor» de la galería, un hombre de la máxima confianza de la red.

«Por dentro me faltan 40 metros», detalla en una de las escuchas el considerado «constructor» de la galería, un hombre de la máxima confianza de la red. El miedo a los gendarmes: Los implicados mostraron una enorme preocupación por la presencia militar marroquí en los caminos colindantes. «Los gendarmes pasan todos los días por ahí… Si ven que la gente está entrando y saliendo… Si ellos se quitan de ahí, yo me hago responsable», afirmaba uno de los sospechosos, evidenciando que el temor a que el segundo túnel fuera descubierto aceleró los planes del tercero.

Un «peaje» para monopolizar el hachís en Ceuta

Según concluye la UDYCO, se trata de una organización criminal «perfectamente estructurada, estable y jerarquizada» capitaneada por las mismas personas investigadas en las dos galerías previas (descubiertas por la Guardia Civil en la Operación Hades y por la Policía Nacional en la Operación Ares).

La estrategia de los «cerebros» de la trama no era solo mover su propia mercancía, sino monopolizar la entrada de estupefacientes en la ciudad autónoma. La red pretendía controlar en exclusiva el subterráneo y cobrar una comisión o «peaje» por cada kilogramo de hachís que otras organizaciones menores introdujeran a través de su infraestructura.

Logística de alto nivel: La Policía Nacional ha comunicado a la Audiencia Nacional que cuenta con «indicios claros» de la planificación, habiendo intervenido estructuras metálicas ya soldadas y construidas por encargo, destinadas a la cimentación y reforzamiento del túnel.

Alarma social: Corrupción y «tentáculos» en el Sur

El informe policial califica los hechos de «extrema gravedad», no solo por la sofisticación técnica de la obra o el volumen de droga, sino por el perfil de la propia banda, considerada una de las más activas y peligrosas del sur peninsular.

La UDYCO destaca especialmente la «capacidad de la organización criminal para la práctica de corrupción y acceso sobre funcionarios públicos», un factor que eleva de forma drástica la alarma social al dotar a los líderes de una peligrosa sensación de impunidad.

Actualmente, los juzgados números 3 y 6 de la Audiencia Nacional mantienen abiertas ambas macrocausas. Mientras que la Operación Hades (con implicación de Asuntos Internos de la Guardia Civil, la UCO y el CRAIN) sigue bajo instrucción, la Operación Ares de la Policía Nacional ya roza la treintena de detenidos entre España y Marruecos. Los dos túneles previos permanecen sellados y bajo estricta vigilancia por cámaras conectadas directamente a la central COS de la Guardia Civil.