La Consejería de Medio Ambiente culmina con éxito las actuaciones estratégicas en la Red Natura 2000, logrando encadenar tres años consecutivos sin grandes siniestros forestales.

El compromiso de Ceuta con la protección de su patrimonio natural sigue dando frutos históricos. La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, bajo la dirección del consejero Alejandro Ramírez, ha dado por concluida la ejecución del Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales. Este programa estratégico no solo ha blindado los montes de la ciudad autónoma, sino que ha consolidado una trayectoria ejemplar: Ceuta encadena ya tres años consecutivos sin registrar grandes incendios forestales.

Este logro adquiere un valor doble en el contexto climático actual, marcado por el aumento global de las temperaturas y los retos derivados del cambio climático. La clave del éxito ha sido la anticipación y una inversión pública eficiente.

Una inversión de más de 216.000 € en zonas críticas

El plan, ejecutado técnicamente por la empresa pública Tragsa, contó con un presupuesto total de 216.131,91 euros. Los trabajos se concentraron en áreas estratégicas dentro de la Red Natura 2000 y la Zona de Alto Riesgo de Incendios de la ciudad, logrando reducir drásticamente la carga de combustible vegetal y mejorando el acceso para los equipos de emergencia.

«El plan responde a un contexto de incremento de temperaturas, lo que hace aún más relevante mantener estrategias preventivas robustas basadas en la anticipación y la responsabilidad institucional», han señalado fuentes de la Consejería.

Balance de las actuaciones principales:

Tratamiento de masa forestal: Eliminación de 91 ejemplares de eucaliptos y pinos quemados o en mal estado vegetativo, además de la retirada de árboles caídos.

Eliminación de quemados o en mal estado vegetativo, además de la retirada de árboles caídos. Desbroce y limpieza: Roza selectiva manual de 4,64 hectáreas de matorral serial y especies exóticas en terrenos con pendientes complejas (superiores al 50%).

Roza selectiva manual de de matorral serial y especies exóticas en terrenos con pendientes complejas (superiores al 50%). Gestión de biomasa: Recogida y apilado de restos forestales, aplicando el astillado in situ para nutrir el suelo y realizando quemas controladas en zonas inaccesibles para la maquinaria.

Intervenciones en puntos clave del mapa forestal

Los trabajos de los operarios y de la maquinaria del Parque Móvil se focalizaron en los puntos orográficamente más vulnerables y con mayor acumulación de biomasa, entre los que destacan:

Zona de Actuación Detalle de los Trabajos Pista de la Cadena Faja auxiliar que conecta el área recreativa de Aranguren con la N-362. Torre del Tortuga Limpieza en la ladera oeste y reducción de combustible vegetal. Sendero de Belliunes Adecuación del entorno que une la torre con el mirador de Belliunes.

Eficiencia y seguridad del dispositivo

La complejidad técnica de los terrenos —muchos de ellos con desniveles severos— requirió el despliegue de medios humanos y materiales altamente especializados de Tragsa. Para garantizar la total seguridad de los trabajos, todo el dispositivo contó con un servicio específico de vigilancia y control durante la ejecución de las tareas.

Con la culminación de este plan, el Gobierno de la Ciudad no solo reduce el riesgo de emergencias de cara a la temporada estival de 2026, sino que sitúa a Ceuta a la vanguardia nacional en la gestión sostenible y protección de sus espacios verdes.