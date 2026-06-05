El proceso selectivo para cubrir tres plazas indefinidas y constituir una bolsa de trabajo clave para la gestión ambiental de Ceuta celebrará su primera prueba el próximo 11 de junio.

La Ciudad Autónoma da un paso decisivo en la ordenación y protección de sus recursos naturales. Mediante una resolución oficial dictada por el presidente de Obras, Infraestructura y Medio Ambiente de Ceuta S.A.U. (Obimasa), Alejandro Ramírez Hurtado, se ha aprobado de forma definitiva la relación de aspirantes admitidos y excluidos para el proceso selectivo de experto en medio forestal. Este procedimiento no solo adjudicará tres plazas indefinidas en la plantilla, sino que dará lugar a una bolsa de empleo estratégica para el futuro de la entidad.

La figura del experto en medio forestal se consolida como un pilar fundamental para la gestión medioambiental en la región. La nueva bolsa de trabajo funcionará como una reserva de personal cualificado, permitiendo dar respuesta inmediata a las necesidades operativas de la entidad en materia de conservación, mantenimiento y planes de emergencia.

Antecedentes y marco legal del proceso

El recorrido administrativo de este concurso-oposición comenzó formalmente el pasado 1 de abril de 2026, fecha en la que el Consejo de Administración de Obimasa dio luz verde a las bases reguladoras. Posteriormente, el 10 de abril, las directrices fueron publicadas oficialmente en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE) número 6607, abriendo el periodo de presentación de solicitudes.

Tras publicarse la lista provisional el 11 de mayo de 2026 y concluir el preceptivo periodo de diez días hábiles para la subsanación de errores, la administración ha ratificado el listado definitivo de profesionales que se medirán en la fase de oposición.

Exigencias técnicas y causas de exclusión

El alto grado de especialización y la naturaleza de las tareas a desempeñar han dejado fuera del proceso a varios solicitantes que no cumplían rigurosamente con los requisitos operativos y de seguridad fundamentales. Según detalla el documento oficial, las principales causas de exclusión han sido:

Titulación académica: No acreditar la posesión del título de Bachiller o equivalente.

No acreditar la posesión del título de Bachiller o equivalente. Capacitación técnica: Ausencia de la titulación necesaria para el manejo seguro de maquinaria forestal específica (desbrozadora y motosierra).

Ausencia de la titulación necesaria para el manejo seguro de maquinaria forestal específica (desbrozadora y motosierra). Licencias de conducción: No estar en posesión del permiso de conducir clase B o superior.

No estar en posesión del permiso de conducir clase B o superior. Certificaciones legales: Falta de aportación del Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Detalles de la prueba: Cita el 11 de junio

Para los aspirantes admitidos, la fecha clave en el calendario es el próximo 11 de junio de 2026. La primera prueba de la fase de oposición, de carácter teórico (tipo test), se llevará a cabo a las 11:00 horas en el salón de actos del Campus Universitario de la UGR en Ceuta, situado en la calle Cortadura del Valle. Es obligatorio que todos los opositores comparezcan provistos de su Documento Nacional de Identidad (DNI) para realizar el control de acceso.

El tribunal calificador encargado de velar por el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad ya está plenamente constituido. Estará bajo la presidencia de Fernando Ramos Oliva, contando con Antonio Gil en la secretaría y un equipo técnico de vocales que supervisará tanto los exámenes como la posterior baremación para la bolsa de empleo.

Un recurso estratégico para el patrimonio natural de Ceuta

Más allá de la incorporación de los tres nuevos trabajadores fijos, el valor a medio y largo plazo de este proceso radica en la creación de la bolsa de trabajo forestal. Contar con profesionales acreditados permitirá a Obimasa acometer con plenas garantías planes de reforestación, tareas preventivas de limpieza de montes, mantenimiento de cortafuegos y, de manera muy especial, optimizar la capacidad de respuesta ante contingencias e incendios en el entorno forestal de la ciudad autónoma.

Los interesados y aspirantes pueden consultar los listados detallados y la resolución íntegra en la última edición oficial publicada en el BOCCE.

Características del diseño en el PDF generado: