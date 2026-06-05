CEUTA. – La Feria del Libro de Ceuta 2026 continúa su andadura y afronta su octavo día con una programación de lo más variada y ambiciosa. Este viernes, 5 de junio, la literatura saldrá al encuentro de los ceutíes en dos de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad: la Plaza de los Reyes y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, combinando el talento de los más jóvenes, las adaptaciones teatrales de grandes clásicos y las novedades editoriales del momento.

Mañana de literatura infantil y tarde de teatro

El arranque de la jornada tendrá un marcado carácter escolar. A las 11:30 h, la Plaza de los Reyes acogerá una tertulia literaria en torno al clásico “Las Brujas”, de Roald Dahl, que correrá a cargo de los alumnos de 4º de Educación Primaria del CEIP Vicente Aleixandre.

Ya por la tarde, la actividad se reanudará a las 18:00 h con una propuesta dirigida especialmente a los estudiantes de Secundaria y Bachillerato. La Cía. Plata Teatro se subirá al escenario para ofrecer una esperada adaptación de “El Quijote”, acercando la obra de Cervantes a los jóvenes de una forma amena y dinámica.

Títeres para los más pequeños y reconocimientos

El público infantil volverá a ser el gran protagonista a partir de las 19:00 h junto a la Iglesia de San Francisco. Allí, los icónicos títeres de Miguel Pino harán las delicias de las familias con el espectáculo “Las aventuras de Peneque el valiente”.

Un poco más tarde, a las 20:00 h, llegará el turno del reconocimiento al esfuerzo y la creatividad con la iniciativa EDUCA-DOR, donde se llevará a cabo la entrega de premios a los alumnos que han participado activamente en los diferentes talleres de la feria.

Novedades editoriales en la Biblioteca Adolfo Suárez

Paralelamente, la Biblioteca Pública Adolfo Suárez se convertirá en el punto de encuentro para los amantes de las novedades literarias con dos presentaciones consecutivas:

19:00 h: Miriam del Campo presentará su obra “Chica, ¿Qué vas a hacer en un país tan frío?”, una propuesta que promete atrapar a los asistentes con su narrativa.

Miriam del Campo presentará su obra “Chica, ¿Qué vas a hacer en un país tan frío?”, una propuesta que promete atrapar a los asistentes con su narrativa. 20:00 h: El autor Jorge Campaña tomará el relevo para desgranar los secretos de su último libro, “El Mensajero”.

Broche de oro musical

Como cierre perfecto para este octavo día de feria, la Plaza de los Reyes mudará su piel literaria para transformarse en un escenario musical. A las 21:00 h, el dúo Chez Luna ofrecerá el concierto “Al otro lado”, una actuación acústica que promete envolver la noche ceutí en una atmósfera mágica y melódica.