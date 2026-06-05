La sustitución de dos potentes enfriadoras que llegaron al fin de su vida útil garantizará las condiciones térmicas óptimas y la seguridad asistencial para pacientes y trabajadores.

Cualquier persona que haya pasado un verano en Ceuta sabe perfectamente que el calor no perdona en la ciudad autónoma. Sin embargo, cuando las altas temperaturas se trasladan al interior de un edificio cuya actividad es sensible, la cuestión deja de ser una mera incomodidad veraniega para convertirse de inmediato en una prioridad técnica y asistencial de primer orden.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias han reaccionado con firmeza poniendo en marcha un plan de choque estructural. El objetivo es asegurar que el sistema de climatización del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) no solo funcione correctamente, sino que opere con los máximos niveles de fiabilidad y rendimiento exigidos a un centro hospitalario.

A tal efecto, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha anunciado de manera oficial la apertura de la licitación pública para la adquisición e instalación de dos nuevas enfriadoras de gran potencia. No se trata de una reparación menor o un parche provisional, sino de una renovación estructural del sistema centralizado que suministra refrigeración a la totalidad del complejo. El presupuesto base para esta operación asciende a 737.000 euros (impuestos incluidos), una inversión necesaria para jubilar de forma definitiva maquinaria que ya ha dado todo lo que tenía que ofrecer.

Una avería crítica bajo el ‘capó’ del hospital

Para entender la magnitud del problema, hay que mirar hacia las tripas de la infraestructura del HUCE. El sistema de refrigeración general se apoya en un conjunto coordinado de grandes máquinas llamadas enfriadoras. Recientemente, el área de mantenimiento detectó averías de gravedad crítica en las unidades número 3 y 4 del complejo.

Los diagnósticos pormenorizados revelaron que estos equipos sufrieron inundaciones internas severas y que sus intercambiadores de calor —piezas vitales para el proceso físico de refrigeración— acabaron perforados. Estas máquinas han permanecido operando de manera ininterrumpida desde la inauguración del hospital, por lo que los especialistas determinaron que han alcanzado el fin de su vida útil. Aunque inicialmente se evaluó la posibilidad de acometer una reparación, los números financieros fueron concluyentes: subsanar unos equipos tan desgastados implicaba un desembolso casi idéntico al de adquirir unidades totalmente nuevas, arrastrando además la desventaja de que un arreglo parcial no garantizaba que no volvieran a romperse por otro lado al poco tiempo.

Eficiencia y seguridad por encima de los «parches»

La decisión de Ingesa de apostar por un reemplazo total no responde solo al deseo de evitar parches provisionales. Las nuevas enfriadoras que se incorporarán al hospital aportarán importantes ventajas tecnológicas que se traducen en dos beneficios directos para la ciudadanía:

Eficiencia energética: Los equipos modernos consumen menos electricidad para generar la misma cantidad de frío, lo que se traduce en un ahorro directo para las arcas públicas y en un menor impacto ambiental. Fiabilidad asistencial: En un entorno hospitalario, la «redundancia operativa» es clave. Si una máquina falla, otra debe estar lista de inmediato para asumir la carga. Con estas dos nuevas incorporaciones, el sistema recuperará su capacidad de reserva, asegurando el suministro continuo de aire fresco en salas de espera, quirófanos y habitaciones de planta.

Un proceso transparente y exigente

El pliego de condiciones, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece unos plazos y requisitos muy claros para el concurso público. Las empresas interesadas tienen hasta el 24 de junio de 2026 para presentar sus ofertas.

Ingesa no solo buscará el mejor precio —criterio que contará con un 75% de la ponderación total en la puntuación—, sino que también premiará a aquellas compañías que ofrezcan mejoras técnicas sustanciales, tales como sistemas avanzados para la detección de fugas de gas refrigerante o una mejor impermeabilización de la zona de instalación. El proyecto será supervisado de cerca por un ingeniero de mantenimiento del hospital y se prevé que, una vez adjudicado el contrato, las nuevas máquinas estén instaladas y plenamente operativas en un plazo máximo de cinco meses.

El bienestar del paciente como prioridad absoluta

Más allá de los términos técnicos de la licitación y los cientos de miles de euros presupuestados, el objetivo final de este proyecto es profundamente humano. Un hospital con una temperatura controlada no es solo un espacio más cómodo, sino un entorno mucho más seguro para la recuperación de los enfermos.

El calor excesivo puede agravar ciertas patologías y dificultar el desempeño diario del personal sanitario, que a menudo debe realizar tareas de gran precisión vistiendo uniformes pesados y equipos de protección. Con este paso, el Hospital Universitario de Ceuta se prepara para afrontar los próximos años con una infraestructura de climatización renovada, eficiente y capaz de resistir los embates de los veranos más calurosos, garantizando que, pase lo que pase fuera, dentro siempre se respire un aire de tranquilidad y bienestar.