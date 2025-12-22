La suerte ha hecho su primera aparición importante en el Teatro Real este lunes 22 de diciembre. El número 70.048 ha sido agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, repartiendo 1.250.000 euros por serie.

Para los afortunados poseedores de un décimo con este número, el premio asciende a 125.000 euros, lo que supone un beneficio de 6.250 euros por cada euro apostado. Este premio se suma a una mañana de nervios en la que el país entero espera la salida del «Gordo», el primer premio dotado con 400.000 euros al décimo.

Un sorteo de cifras históricas

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha reforzado este 2025 el volumen del sorteo, aumentando la producción hasta las 198 series (cinco más que en 2024). Este incremento ha permitido una emisión total de 3.960 millones de euros, de los cuales 2.772 millones se destinan íntegramente a premios, convirtiéndolo en el sorteo con mayor disponibilidad de décimos de la historia.

Premios derivados del segundo premio

La extracción del 70.048 no solo beneficia a quienes tienen el número exacto, sino que activa una red de premios menores recogidos en el reglamento de Loterías:

Aproximaciones: Los números 70.047 y 70.049 reciben 1.250 euros por décimo .

Los números y reciben . Centena: Los 99 números restantes de la centena del 70.048 están premiados con 100 euros al décimo .

Los 99 números restantes de la centena del 70.048 están premiados con . Terminaciones: Los 999 números cuyas dos últimas cifras coincidan con el segundo premio (-48) reciben también 100 euros al décimo.

Antecedentes y comparativa

El 70.048 sucede al 40.014, número que el pasado año 2024 se llevó el segundo premio, repartiendo millones principalmente en Valladolid, Valencia y Madrid. Cabe recordar que en la pasada edición el Gordo fue para el 72.480, vendido íntegramente en Logroño.

A medida que avanza la mañana, el Teatro Real sigue desvelando el resto de categorías: el tercer premio (50.000 € al décimo), dos cuartos (20.000 €) y ocho quintos (6.000 €), además de la constante «pedrea» cantada por los niños de San Ildefonso.